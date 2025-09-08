PVC: Seleção aposta em logística para altitude de El Alto

A preparação da seleção brasileira para enfrentar a Bolívia em El Alto envolve uma logística especial, explica o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O Brasil vai jogar no ponto mais alto de sua história, a 4.150 metros. A estratégia é chegar em El Alto próximo à hora da partida, direto de Santa Cruz de la Sierra para o estádio.

A seleção até preparou uma logística especial. Aliás, já é algo conhecido, né? Que pra jogar na altitude ou você chega muitos dias antes ou você chega muito cima da hora. E é a estratégia que a seleção brasileira adotou. PVC

PVC detalha que o histórico brasileiro em La Paz é marcado por dificuldades, desde a primeira partida nos anos 1960, quando o Brasil usou um time alternativo, até derrotas como a de 1979, quando Zico não conseguiu jogar por conta dos efeitos da altitude.

O Zico não conseguiu jogar e o Brasil perdeu por 2 a 1. PVC

Em outra ocasião, o Brasil tentou adaptação gradual, subindo por cidades de menor altitude antes de La Paz, mas mesmo assim o desempenho foi instável. O comentarista lembra que, na eliminatória de 1985, a CBF trabalhou para transferir o jogo para Santa Cruz, fugindo da altitude.

O Brasil determinou que ia subir gradativamente. Então, o Brasil fez um amistoso contra a Colômbia em Bogotá, a 2.500 m. Jogou contra a Venezuela em Caracas, subiu para Quito, 2.800 m. E foi para La Paz e ganhou de 2 a 1, chegando dois dias antes. Mas não foi tranquilo. PVC

