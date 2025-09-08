São Paulo firma parceria com Guarani de Palhoça para base; saiba detalhes

O São Paulo tem um novo parceiro nas categorias de base. O Guarani de Palhoça-SC firmou um acordo que dá prioridade ao Tricolor na captação de atletas da equipe catarinense.

Amaro Junior, presidente e coordenador técnico do Guarani de Palhoça, celebrou o acordo. Além de priorizar o São Paulo na captação de atletas da base, a equipe catarinense utilizará as metodologias de trabalho do Tricolor.

"Nós vamos utilizar as metodologias de trabalho do São Paulo nas nossas categorias de base. Teremos uma interação entre os profissionais que trabalham na formação de atletas nos dois clubes, capacitando os nossos profissionais. Vai ser um intercâmbio muito interessante", disse Amaro Junior.

Pelo acordo, os jogadores que se destacarem no sub-11, sub-13, sub-15 ou sub-17 terão prioridade para ir ao São Paulo, em busca de melhores oportunidades de mercado.

"Isso vai ser muito importante, porque hoje nós buscamos a 'matéria-prima', lapidamos e às vezes temos dificuldade no 'passo final', que é colocar o atleta no mercado. Espero que tenhamos êxito, que seja uma longa parceria e que a gente possa proporcionar aos atletas aqui de Palhoça e da região a oportunidade de realizar o sonho de ser um atleta profissional no futebol", completou.

Parcerias na base do São Paulo

Essa é a segunda parceria de categorias de base que o São Paulo firma nos últimos meses. Em julho, o Tricolor fechou um acordo com o Stuttgart, da Alemanha, para uma "troca de experiências".

A parceira inclui visitas dos jovens atletas às instalações de ambas as equipes, eventuais trocas de profissionais para períodos de treinamento e a participação dos times em jogos amistosos no Brasil e na Alemanha.