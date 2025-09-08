São Paulo confirma data de apresentação de Rafael Toloi; veja mais

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira a data da apresentação oficial do zagueiro Rafael Toloi, contratado na última janela de transferências. A coletiva acontecerá nesta terça-feira, às 12h30 (de Brasília), no SuperCT.

O atleta de 34 anos chega para a sua segunda passagem pelo São Paulo, com quem assinou até o final de 2026. Em seu primeiro período no Tricolor, o zagueiro disputou 133 jogos, com seis gols marcados, e fez parte do elenco campeão da Sul-Americana de 2012.

Toloi já foi integrado ao elenco são-paulino e tem treinado com os demais companheiros nos últimos dias. O jogador está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e sua reestreia depende apenas da sua condição física. O último jogo do zagueiro foi no dia 4 de maio.

? O zagueiro Rafael Toloi será apresentado nesta terça-feira (9), a partir das 12h30, no SuperCT! ? Anota aí! A entrevista coletiva terá transmissão ao vivo na #SPFCplay > https://t.co/9J8NXPgOxd#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/eL8JuhmG3b ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 8, 2025

Com a Data Fifa, o jogador teve e ainda tem tempo para aprimorar seu condicionamento. Agora, vive a expectativa de voltar a jogar com a camisa do São Paulo. Sua reestreia pode acontecer no próximo domingo, quando o time recebe o Botafogo, no Morumbis, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a chegada de Toloi, o técnico Hernán Crespo ganha mais opções na zaga, que vinha sofrendo com a ausência de Arboleda, lesionado. O elenco também conta com Alan Franco, Ferraresi e Sabino.