Santos pode comprar zagueiro do Cruzeiro que foi de afastado a titular

O Santos pode comprar o zagueiro Zé Ivaldo, que está emprestado pelo Cruzeiro até dezembro.

O que aconteceu

O contrato prevê obrigação de compra em 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões, na cotação de hoje) se ele atuar em 60% das partidas do Peixe na temporada. Faltam cinco jogos para ele atingir a meta.

O técnico Juan Pablo Vojvoda conversou com a diretoria sobre a utilização do atleta. A resposta foi positiva, e agora a escalação será uma opção técnica. Adonis Frías e Alexis Duarte, recém-chegados, e os remanescentes Luan Peres e João Basso são as outras opções para a defesa.

Antes da chegada de Vojvoda, Zé Ivaldo estava afastado. Ele havia perdido espaço com o ex-técnico Cleber Xavier e treinava separadamente.

O Cruzeiro buscava interessados no mercado até o Santos avisar que o zagueiro continuaria. Zé recebeu consultas da Arábia Saudita e Japão.