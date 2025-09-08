Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi
O jogador ex-Nice (FRA) está livre no mercado. Aos 25 anos, ele é canhoto e tem 1,83 m de altura. Na última temporada, ele atuou emprestado no Sint-Truden (BEL) e fez dois gols em 28 jogos. Brahimi atua preferencialmente como ponta direita, mas também joga do lado esquerdo do ataque ou como centroavante.
De acordo com o jornal francês L'Equipe, o Santos ofereceu um contrato de dois anos. O UOL ouviu de duas fontes no Peixe que o negócio está "avançando".
Billal Brahimi foi oferecido ao Santos e agradou aos analistas do clube. Nesta janela, o Peixe contratou os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz.