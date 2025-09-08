Topo

Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Atacante Billal Brahimi Imagem: Reprodução/Instagram
Lucas Musetti
do UOL

Do UOL, em Santos (SP)

08/09/2025 12h14

O Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi.

O jogador ex-Nice (FRA) está livre no mercado. Aos 25 anos, ele é canhoto e tem 1,83 m de altura. Na última temporada, ele atuou emprestado no Sint-Truden (BEL) e fez dois gols em 28 jogos. Brahimi atua preferencialmente como ponta direita, mas também joga do lado esquerdo do ataque ou como centroavante.

De acordo com o jornal francês L'Equipe, o Santos ofereceu um contrato de dois anos. O UOL ouviu de duas fontes no Peixe que o negócio está "avançando".

Billal Brahimi foi oferecido ao Santos e agradou aos analistas do clube. Nesta janela, o Peixe contratou os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz.

