Santos estuda a contratação de Billal Brahimi, ex-Nice
O Santos segue atento ao mercado para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. O clube estuda a contratação de Billal Brahimi. O atacante está livre no mercado após deixar o Nice, da França.
Como a janela de transferências já fechou, o Peixe só pode contratar jogadores que estão sem contrato vigente com outras equipes. A informação foi inicialmente divulgada pelo L'Equipe.
Quem é Billal Brahimi?
Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.
Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.
Elenco reforçado
O Santos anunciou a contratação de oito jogadores na última janela. São eles: Alexis Duarte, Adonis Frías, Igor Vinícius, Mayke, Victor Hugo, Willian Arão, Lautaro Díaz e Gustavo Caballero.
Próximos jogos do Santos
- Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos
- Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos