Santos divulga programação de treinos antes de visitar o Atlético-MG; veja
O Santos divulgou, neta segunda-feira, a programação do elenco para esta semana. O clube se prepara para visitar o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogadores se reapresentam no CT Rei Pelé nesta terça-feira, após dois dias de folga. Ao todo, o Peixe terá mais cinco sessões de treinos antes do confronto em Belo Horizonte.
O Alvinegro Praiano não entra em campo desde 31 de agosto, quando ficou no empate de 0 a 0 com o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo marcou a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do time.
Elenco reforçado!
O Santos terá algumas novidades diante do Atlético-MG. Recém-chegados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz já treinam normalmente.
Nesta semana, Vojvoda ainda contará com o reforço de Alexis Duarte. O zagueiro já foi anunciado, mas está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa. O Paraguai entra em campo na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Peru, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
Desfalques e novidades
Vojvoda, contudo, não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Neymar, por sua vez, é dúvida.
O camisa 10 está treinando normalmente, mas irá conversar com Vojvoda ao longo da semana para decidir se joga ou não. O astro não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.
Em compensação, a expectativa é que João Basso e Willian Arão reforcem o clube. O zagueiro já treina com o restante do grupo, enquanto o volante está em reta final de transição.
Programação do Santos
Terça-feira (9)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (10)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (11)
Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (13)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem a Belo Horizonte.
Domingo (14)
Atlético (MG) x Santos FC - 16h - Arena MRV.
Próximos jogos do Santos
- Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos
- Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos