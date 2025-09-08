Santos divulga programação de treinos antes de visitar o Atlético-MG; veja

O Santos divulgou, neta segunda-feira, a programação do elenco para esta semana. O clube se prepara para visitar o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores se reapresentam no CT Rei Pelé nesta terça-feira, após dois dias de folga. Ao todo, o Peixe terá mais cinco sessões de treinos antes do confronto em Belo Horizonte.

O Alvinegro Praiano não entra em campo desde 31 de agosto, quando ficou no empate de 0 a 0 com o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo marcou a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do time.

Elenco reforçado!

O Santos terá algumas novidades diante do Atlético-MG. Recém-chegados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz já treinam normalmente.

Nesta semana, Vojvoda ainda contará com o reforço de Alexis Duarte. O zagueiro já foi anunciado, mas está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa. O Paraguai entra em campo na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Peru, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Desfalques e novidades

Vojvoda, contudo, não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Neymar, por sua vez, é dúvida.

O camisa 10 está treinando normalmente, mas irá conversar com Vojvoda ao longo da semana para decidir se joga ou não. O astro não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

Em compensação, a expectativa é que João Basso e Willian Arão reforcem o clube. O zagueiro já treina com o restante do grupo, enquanto o volante está em reta final de transição.

Programação do Santos

Terça-feira (9)



Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (10)



Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (11)



Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (12)



Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (13)



Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem a Belo Horizonte.

Domingo (14)



Atlético (MG) x Santos FC - 16h - Arena MRV.

É meu amor, primeiro amor, eterno amor! ???? pic.twitter.com/xZFly3sSnr ? Santos FC (@SantosFC) September 8, 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela