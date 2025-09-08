Santos avança na contratação do atacante Billal Brahimi
O Santos está perto de contratar Billal Brahimi. O atacante de 25 anos, que está sem clube, é aguardado no Brasil nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar.
A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.
Quem é Billal Brahimi?
Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Ele está livre no mercado após deixar o Nice, da França. Na carreira, o argelino também soma passagens por Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.
Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.
Elenco reforçado
Billal Brahimi deve ser o novo reforço do Santos neste meio de ano. O clube anunciou oito jogadores na última janela de transferências: Alexis Duarte, Adonis Frías, Igor Vinícius, Mayke, Victor Hugo, Willian Arão, Lautaro Díaz e Gustavo Caballero.
Como a janela já fechou, o Peixe só pode contratar atletas que estão sem contrato vigente com outras equipes.
Próximos jogos do Santos
- Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos
- Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos