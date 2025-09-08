Topo

Santos avança na contratação do atacante Billal Brahimi

08/09/2025 19h36

O Santos está perto de contratar Billal Brahimi. O atacante de 25 anos, que está sem clube, é aguardado no Brasil nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar.

A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Quem é Billal Brahimi?

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Ele está livre no mercado após deixar o Nice, da França. Na carreira, o argelino também soma passagens por Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.

Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Elenco reforçado

Billal Brahimi deve ser o novo reforço do Santos neste meio de ano. O clube anunciou oito jogadores na última janela de transferências: Alexis Duarte, Adonis Frías, Igor Vinícius, Mayke, Victor Hugo, Willian Arão, Lautaro Díaz e Gustavo Caballero.

Como a janela já fechou, o Peixe só pode contratar atletas que estão sem contrato vigente com outras equipes.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

