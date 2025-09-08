Rival de brasileiro desabafa após sair de cadeira de rodas do UFC Paris: "Fiquei aleijado"

No último sábado (6), Harry Hardwick teve a oportunidade de estrear no Ultimate. Mas sua primeira experiência no octógono mais famoso do mundo foi bem diferente do que imaginava. Em ação no card preliminar do UFC Paris, o atleta inglês perdeu via nocaute técnico para Kauê Fernandes ainda no primeiro assalto. Castigado pelos chutes nas pernas do rival brasileiro, que o obrigaram a deixar o evento de cadeira de rodas, 'Houdini', como é conhecido, desabafou sobre a experiência mais recente da carreira.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Harry compartilhou uma foto ao lado de Kauê, demonstrando que após o duelo, nos bastidores do show, o respeito entre os competidores prevaleceu. Sem papas na língua, o estreante admitiu que nunca havia sentido uma dor similar em combate, ressaltando que os ataques do brasileiro em suas pernas o deixaram "aleijado".

"Muito respeito ao Kauê Fernandes. Sinceramente, nunca senti chutes como esses e espero que ninguém que eu conheça ou importe para mim tenha que passar por uma dor como essa. Fiquei aleijado. Desejo tudo de bom para ele enquanto tenta entrar no top 15 da divisão dos leves do UFC", admitiu o atleta inglês

Futuro em outra categoria

Apesar de ter tido um debute para esquecer, Hardwick deve ter outras oportunidades no UFC. Afinal de contas, o inglês aceitou enfrentar Kauê com menos de uma semana para o combate, substituindo Fares Ziam. Até pelo prazo curto, Harry precisou competir nos pesos-leves (70 kg). Sua carreira, entretanto, foi construída nos pesos-penas (66 kg), onde chegou a se sagrar campeão do evento Cage Warriors. Sendo assim, na próxima rodada 'Houdini' voltará à ação em sua categoria de origem, a fim de deixar a má impressão no passado.

Confira abaixo o pronunciamento completo de Harry:

"Muito respeito ao Kauê Fernandes. Sinceramente, nunca senti chutes como esses e espero que ninguém que eu conheça ou importe para mim tenha que passar por uma dor como essa. Fiquei aleijado. Desejo tudo de bom para ele enquanto tenta entrar no top 15 da divisão dos leves do UFC. Obviamente não foi a forma que eu queria fazer a minha estreia no UFC. Quatro dias de antecedência, duas pernas machucadas e uma derrota por nocaute técnico. Mas as coisas são como são, estou bem. Minhas pernas doem, mas consigo ficar de pé. Meu coração está partido, mas a mente segue forte. Agora é voltar à estaca zero, voltarei ainda mais forte, com um camp completo e nos pesos-penas. O apoio tem sido incomparável, desde a minha rede de apoio imediata, a equipe que tenho ao meu redor, minha família incrível, minha linda namorada e meus amigos para lá de leais, até a rede mais ampla de fãs e pessoas que realmente querem me ver bem. E, para minha surpresa absoluta, uma multidão francesa estava torcendo fervorosamente para um cara inglês, isso foi muito louco. Amo todos vocês. Uma chama foi acesa e eu voltarei", frisou Harry.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Harry Hardwick (@harryhardwickmma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok