PVC: Rigoni pode ser titular do São Paulo em Quito, mas não é centroavante

O atacante argentino Emiliano Rigoni pode ser titular do São Paulo contra a LDU, em Quito, nas quartas de final da Libertadores, afirma o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

PVC ponderou que Rigoni não é centroavante de ofício, mas pode acabar escalado na posição como uma aposta do técnico Hernán Crespo diante da falta de opções para o setor.

Com a quantidade de desfalques, é muito provável que o Rigoni seja titular em Quito. Só que o Rigoni não é centroavante. Ele pode ser um segundo atacante, ele pode formar dupla com o Luciano, mas não é um centroavante. Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, sendo titular ou entrando ao decorrer do jogo, Rigoni atuará com liberdade de movimentação, não como referência no ataque. O argentino, inclusive, vive um longo jejum e está há mais de seis meses sem marcar.

