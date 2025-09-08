Topo

Esporte

Resumo da NFL: Bills conseguem virada histórica contra os Ravens; Packers batem os Lions

08/09/2025 10h00

A primeira semana da NFL foi cheia de emoções para os fãs. Após o São Paulo Game entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na última sexta-feira, o restante dos jogos da semana 1 foram realizados neste domingo. O destaque foi a partida entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens, terminada em 41 a 40 para a equipe do quarterback Josh Allen.

Além de Bills e Ravens, o Green Bay Packers se impôs com tranquilidade para cima do Detroit Lions. O time de Jordan Love e companhia venceu por 27 a 13. Nesta segunda-feira, Chicago Bears e Minnesota Vikings completam a primeira rodada da temporada regular da NFL.

Buffalo Bills x Baltimore Ravens

O jogo entre Bills e Ravens será lembrado por muito tempo pelos fãs da NFL. Atuando em casa, Buffalo perdia por 15 pontos restando apenas quatro minutos para o fim do duelo, mas comandados por Josh Allen, a franquia de Nova Iorque reverteu a desvantagem com um field goal com o cronômetro zerado.

No primeiro tempo, os Ravens impuseram um ritmo enorme no jogo, contando com um ataque avassalador comandado por Lamar Jackson e Zay Flowers. Derrick Henry e o próprio Lamar marcaram touchdowns, mas os Bills conseguiram um field goal no fim do segundo quarto e foram para o intervalo perdendo por apenas uma posse de bola.

Entretanto, todo o ânimo de Buffalo por um segundo tempo melhor caiu por terra quando Zay Flowers marcou ao receber na endzone e novamente abriu uma vantagem enorme para Baltimore. Além disso, DeAndre Hopkins conseguiu uma recepção para TD espetacular.

BRYAN BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No fim, Henry deixou o placar em 40 a 25 para os Ravens no último quarto. Os Bills não desistiram e contaram com um fumble do próprio running back para começar sua reação.

Josh Allen apareceu com maestria e comandou a virada de Buffalo com apenas quatro minutos no relógio. A franquia marcou dois touchdowns (um corrido pelo próprio QB) e venceu por 41 a 40.

Os quarterbacks foram os destaques do jogo. Candidatos ao prêmio de MVP nesta temporada, Lamar Jackson e Josh Allen conseguiram números e jogadas expressivas. Veja abaixo:

  • Josh Allen (Bills) = 394 jardas de passe / 2 TDs passados / 2 TDs corridos

  • Lamar Jackson (Ravens) = 209 jardas de passe / 2TDs passados / 1 TD corrido

Green Bay Packers e Detroit Lions

Em outra grande partida de destaque, os Packers venceram os Lions em casa por 27 a 13. O quarterback Jordan Love e o running back Josh Jacobs comandaram o triunfo tranquilo dos donos da casa na semana 1 da NFL.

A franquia de Green Bay controlou o jogo do início ao fim. Com dois touchdowns e dois field goals, os Packers foram ao intervalo vencendo por 14 pontos de vantagem.

O domínio continuou no segundo tempo, principalmente no último quarto, quando Josh Jacobs apareceu com um touchdown e encerrou as chances dos Lions no jogo. O destaque foi a dupla de ataque dos Packers. Veja os números abaixo:

  • Jordan Love (Packers) = 188 jardas de passe / 2 TDs passados

  • Josh Jacobs (Packers) = 66 jardas corridas / 1 TD / 19 tentativas de corrida

John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Veja outros resultados da semana 1 da NFL:

Atlanta Falcons 20 x 23 Tampa Bay Buccaners

Cleveland Browns 16 x 17 Cincinatti Bengals

Indianapolis Colts 33 x 8 Miami Dolphins

Jacksonville Jaguars 26 x 10 Carolina Panthers

New England Patriots 13 x 20 Las Vegas Raiders

New Orleans Saints 13 x 20 Arizona Cardinals

New York Jets 32 x 34 Pittsburgh Steelers

Washington Commanders 21 x 6 New York Giants

Denver Broncos 20 x 12 Tennessee Titans

Seattle Seahawks 13 x 17 San Francisco 49ers

Los Angeles Rams 14 x 9 Houston Texans

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Resumo da NFL: Bills conseguem virada histórica contra os Ravens; Packers batem os Lions

Zagueiro pega gancho de dez meses por doping por usar remédio para calvície após tratar câncer

Novo rival de Wanderlei, Popó promete nocaute no Spaten Fight Night: "Mão de pedra"

Ancelotti confirma mudanças contra a Bolívia e espera dar minutos a novos jogadores na Seleção

Bayer Leverkusen encaminha acerto com ex-técnico da Dinamarca

NFL encerra operação na Neo Química Arena após jogo no Brasil; como foi a segunda vinda a SP?

Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

João Fonseca confirma melhor ranking da carreira e Alcaraz lidera lista da ATP após US Open

Alcaraz tem conquista dupla com troféu do Aberto dos EUA e posto de número 1 do mundo

Igor Bolt denuncia torcedor do Brusque por racismo após vitória do Náutico pela Série C

Novorizontino tenta acabar com jejum vitórias no fechamento da 25ª rodada da Série B