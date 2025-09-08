Resumo da NFL: Bills conseguem virada histórica contra os Ravens; Packers batem os Lions
A primeira semana da NFL foi cheia de emoções para os fãs. Após o São Paulo Game entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na última sexta-feira, o restante dos jogos da semana 1 foram realizados neste domingo. O destaque foi a partida entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens, terminada em 41 a 40 para a equipe do quarterback Josh Allen.
Além de Bills e Ravens, o Green Bay Packers se impôs com tranquilidade para cima do Detroit Lions. O time de Jordan Love e companhia venceu por 27 a 13. Nesta segunda-feira, Chicago Bears e Minnesota Vikings completam a primeira rodada da temporada regular da NFL.
O jogo entre Bills e Ravens será lembrado por muito tempo pelos fãs da NFL. Atuando em casa, Buffalo perdia por 15 pontos restando apenas quatro minutos para o fim do duelo, mas comandados por Josh Allen, a franquia de Nova Iorque reverteu a desvantagem com um field goal com o cronômetro zerado.
No primeiro tempo, os Ravens impuseram um ritmo enorme no jogo, contando com um ataque avassalador comandado por Lamar Jackson e Zay Flowers. Derrick Henry e o próprio Lamar marcaram touchdowns, mas os Bills conseguiram um field goal no fim do segundo quarto e foram para o intervalo perdendo por apenas uma posse de bola.
Entretanto, todo o ânimo de Buffalo por um segundo tempo melhor caiu por terra quando Zay Flowers marcou ao receber na endzone e novamente abriu uma vantagem enorme para Baltimore. Além disso, DeAndre Hopkins conseguiu uma recepção para TD espetacular.
BRYAN BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
No fim, Henry deixou o placar em 40 a 25 para os Ravens no último quarto. Os Bills não desistiram e contaram com um fumble do próprio running back para começar sua reação.
Josh Allen apareceu com maestria e comandou a virada de Buffalo com apenas quatro minutos no relógio. A franquia marcou dois touchdowns (um corrido pelo próprio QB) e venceu por 41 a 40.
Os quarterbacks foram os destaques do jogo. Candidatos ao prêmio de MVP nesta temporada, Lamar Jackson e Josh Allen conseguiram números e jogadas expressivas. Veja abaixo:
- Josh Allen (Bills) = 394 jardas de passe / 2 TDs passados / 2 TDs corridos
- Lamar Jackson (Ravens) = 209 jardas de passe / 2TDs passados / 1 TD corrido
Em outra grande partida de destaque, os Packers venceram os Lions em casa por 27 a 13. O quarterback Jordan Love e o running back Josh Jacobs comandaram o triunfo tranquilo dos donos da casa na semana 1 da NFL.
A franquia de Green Bay controlou o jogo do início ao fim. Com dois touchdowns e dois field goals, os Packers foram ao intervalo vencendo por 14 pontos de vantagem.
O domínio continuou no segundo tempo, principalmente no último quarto, quando Josh Jacobs apareceu com um touchdown e encerrou as chances dos Lions no jogo. O destaque foi a dupla de ataque dos Packers. Veja os números abaixo:
- Jordan Love (Packers) = 188 jardas de passe / 2 TDs passados
- Josh Jacobs (Packers) = 66 jardas corridas / 1 TD / 19 tentativas de corrida
John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Veja outros resultados da semana 1 da NFL:
Atlanta Falcons 20 x 23 Tampa Bay Buccaners
Cleveland Browns 16 x 17 Cincinatti Bengals
Indianapolis Colts 33 x 8 Miami Dolphins
Jacksonville Jaguars 26 x 10 Carolina Panthers
New England Patriots 13 x 20 Las Vegas Raiders
New Orleans Saints 13 x 20 Arizona Cardinals
New York Jets 32 x 34 Pittsburgh Steelers
Washington Commanders 21 x 6 New York Giants
Denver Broncos 20 x 12 Tennessee Titans
Seattle Seahawks 13 x 17 San Francisco 49ers
Los Angeles Rams 14 x 9 Houston Texans