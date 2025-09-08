Regra de estrangeiros no Brasileirão pode limitar opções do São Paulo? Entenda

Topo

O São Paulo poderá enfrentar restrições na hora de relacionar jogadores para os jogos do Campeonato Brasileiro. A regra da competição permite que apenas nove atletas não brasileiros sejam relacionados por partida, o que significa que, caso todos estejam à disposição, Hernán Crespo terá de deixar um fora da lista de relacionados.

Atualmente, o elenco tricolor conta com dez jogadores estrangeiros: entre os defensores estão Cédric Soares, Enzo Díaz, Arboleda, Ferraresi e Alan Franco; no meio-campo, Bobadilla; e no ataque, Calleri, Tapia, Dinenno e Rigoni.


Vale destacar que Rafael Tolói nasceu no Brasil e possui nacionalidade brasileira de origem. Apesar de ter se naturalizado italiano para atuar pela seleção da Itália, o zagueiro não entra na cota de estrangeiros do Brasileirão, sendo considerado brasileiro nato para efeito da competição.

A regra segue exigindo atenção estratégica de Crespo, mesmo que, neste momento, ele não precise deixar nenhum estrangeiro de fora da lista devido aos desfalques por lesão, como Calleri, que só retorna na próxima temporada.

Ainda assim, quando estiver com o elenco completo, o técnico terá de planejar cuidadosamente quem será relacionado em cada rodada do Brasileirão, especialmente em um período decisivo da temporada e com compromissos importantes. Diferente do torneio nacional, a Libertadores não impõe limite de jogadores estrangeiros, permitindo que todo o elenco seja utilizado.

