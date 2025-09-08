Raphael Veiga celebra volta aos treinos e projeta sequência do Palmeiras

Após seis jogos afastado por conta de dores no púbis, Raphael Veiga iniciou a transição física no final da última semana e, portanto, se aproxima de um retorno aos gramados pelo Palmeiras. O meia, que não atua desde 6 de agosto, na derrota para o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, voltou a treinar no campo e falou sobre o processo de recuperação.

"Fico feliz de ter voltado a treinar no campo, fiquei um tempo parado por dores no púbis. É muito ruim isso porque a gente convive com dor, está acostumado com dor, mas, em alguns momentos, essas dores limitam a gente e ficamos estressados. Foi importante para mim, para eu voltar sem dor, também ganhar força, porque essa dor acaba atrapalhando", disse Veiga, em entrevista à Palmeiras TV, nesta segunda-feira (8).

Além da recuperação física, Veiga também destacou o lado mental da pausa forçada e ressaltou a importância de voltar sem limitações. O meia vive uma temporada irregular, marcada por lesões e pelo banco de reservas: foram 33 jogos em 2025, com três gols e oito assistências. Ele não atua por 90 minutos desde 16 de março, na final do Paulistão contra o Corinthians.

"A parte mental é que nenhum jogador gosta de ficar com dor, jogar com dor, medicação. Foi importante para mim (o retorno), estou bastante motivado para nesta reta final estar 100% e ajudar o meu time", continuou.

O camisa 23 também comentou sobre os companheiros convocados para as seleções na Data Fifa. Flaco López e Gustavo Gómez foram lembrados por Argentina e Paraguai, respectivamente. "Fico feliz por cada vez mais termos mais jogadores nossos indo para as seleções, isso mostra o quão grande é a equipe em um lado mundial. Parabenizar o Flaco, que realizou um sonho, o Gómez também, que estava brigando para viver esse momento (ir à Copa). Para a gente que está aqui é fazer o nosso melhor, evoluir o que precisamos, porque sabemos que tem muita coisa para ser decidido", destacou.

Pensando já na sequência da temporada, Veiga projetou o próximo compromisso do Palmeiras, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sempre um jogo difícil contra eles, jogadores grandes. Todo mundo que vem aqui tem o objetivo muito claro de dificultar a nossa vida. Mas, a gente que quer ser campeão, tem que encarar todos os adversários com o pensamento de ganhar o jogo. Nós sabemos o quão importante é vencer em casa, com a ajuda da nossa torcida, temos tudo para fazer um grande jogo."

O Verdão enfrenta o Inter no sábado (13), às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Na sequência, encara o River Plate, no dia 17, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.