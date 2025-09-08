Raphael Veiga avança em transição, e Palmeiras se reapresenta para pegar o Inter

O Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira (8), na Academia de Futebol, após três dias de folga no início da semana passada e o jogo-treino realizado no sábado. A atividade marcou mais um passo na preparação para o confronto com o Internacional, no próximo sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres.

O elenco iniciou a manhã com ativação muscular no centro de excelência e seguiu para o gramado, onde realizou um treino de potência, além de atividades posicionais voltadas para construções de jogadas pelo meio e em profundidade, com finalizações. Em seguida, houve trabalho técnico em campo reduzido, com equipes de oito jogadores.

Em transição física, Raphael Veiga foi novamente novidade. O meia atuou como "curinga", podendo participar das ações com ambos os times. Desfalque nos últimos seis jogos por dores no púbis, o camisa 23 iniciou o processo de transição na semana passada e está cada vez mais próximo de retornar aos gramados.

O último jogo do meio-campista com a camisa alviverde foi em 6 de agosto, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Outro meio-campista, Maurício, seguiu em cronograma individualizado após dores lombares e trabalhou com o Núcleo de Saúde e Performance. Ele é dúvida para o duelo do fim de semana.

Elenco desfalcado pela Data Fifa

Abel Ferreira não contou com alguns nomes importantes no treino desta segunda-feira. Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), além de Flaco López (Argentina), estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias. A expectativa é que retornem a tempo do confronto com o Colorado, já que a última rodada da Data Fifa acontece nesta terça-feira.

Andreas Pereira, contratado recentemente, foi convocado pela Seleção Brasileira após o corte de Kaio Jorge, do Cruzeiro. O meio-campista já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para fazer sua estreia pelo Verdão contra o Inter.

Raphael Veiga em treinamento.

Sequência decisiva

O próximo compromisso do Palmeiras será diante do Internacional, no sábado, às 18h30, no Allianz Parque. Depois, a equipe embarca para Buenos Aires, onde encara o River Plate, no Monumental de Nuñez, no dia 17, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.