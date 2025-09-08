PVC: Fala de Bielsa sobre Arrascaeta é elogio a Filipe Luís

O elogio de Marcelo Bielsa à condição física e técnica de Arrascaeta é também um cumprimento ao trabalho de Filipe Luís com o meia do Flamengo, avalia o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O maior elogio à frase do Bielsa é para o Filipe Luís. O Bielsa é o cara da pressão, marcação individual, pressão forte, comprometimento e intensidade por 90 minutos. O Arrascaeta não era esse jogador, mas ele está dizendo que o Arrascaeta está jogando por 90 minutos e está muito mais intenso. Esse elogio é para o Filipe Luís, não é só para o Arrascaeta.

PVC

Por isso ele confiou no Arrascaeta jogando um 4-3-3. Não é um 4-2-3-1 em que ele se aproxima do atacante. É um 4-3-3. Valverde meia-direita, Arrascaeta meia-esquerda.

PVC

Bruno Braz: 'Arrascaeta é prioridade de renovação no Flamengo'

O repórter Bruno Braz informa no De Primeira que o Flamengo prioriza nos bastidores a renovação com Arrascaeta, que vive grande fase e é líder em gols e assistências do time.

No caso do Arrascaeta, o Flamengo colocou a renovação de contrato dele como prioridade para apresentar a sua proposta para renovar com o Arrascaeta, que vive em grande fase, líder em participações do Flamengo em gols na temporada, e também está arrebentando agora na seleção do Uruguai e fez uma grande partida contra o Peru. Bruno Braz

