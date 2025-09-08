Programa de sócios torcedores do Santos sofre queda brusca após explosão
Depois de uma explosão, o Santos está vendo o número de sócios cair nos últimos meses. Atualmente, o site do Sócio Rei registra 58.404 inscritos.
Comparado com o começo do ano, a queda é brusca. O programa teve um alto crescimento em fevereiro, após a contratação de Neymar. O número chegou a ultrapassar a casa dos 75 mil e a categoria Black, então mais cara, chegou a esgotar.
Em meio ao sucesso, a diretoria do Alvinegro Praiano reformulou o Sócio Rei. O clube mudou os preços das categorias e lançou novas opções para o público.
Dentro de campo, porém, o Santos vem decepcionando os torcedores. A equipe está apenas na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 22 pontos do Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
Com isso, a quantidade de sócios ativos está despencando. Até o final de maio, o Peixe tinha 72.557 inscritos. Já no último dia de junho, o número caiu para 67.811. Ou seja, uma queda de 4.746 pessoas em apenas um mês.
Hoje, portanto, o Alvinegro Praiano tem ainda menos sócios, com 58.404 inscritos. Comparando com o recorde de 75 mil, a diferença é de mais de 16.500 santistas.
Veja os planos do Sócio Rei
SILVER
Preços - Homens: R$ 40,00 / Mulheres: R$ 20,00 / Menores de 18: R$ 13,33
Descontos: 50% arquibancada e 0% cadeira
Prioridade: P4
GOLD
Preços - Homens: R$ 80,00 / Mulheres: R$ 40,00 / Menores de 18: R$ 26,66
Descontos: 50% arquibancada e 25% cadeira
Prioridade: P3
BLACK
Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33
Descontos: 75% arquibancada e 50% cadeira
Prioridade: P2
DIAMOND
Preços - Homens: R$ 320,00 / Mulheres: R$ 160,00 / Menores de 18: R$ 108,66
Descontos: 100% arquibancada e 100% cadeira
Prioridade: P1
SANTOS WORLD
Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33
Descontos: 50% arquibancada, 25% cadeira e direito a quatro ingressos gratuitos por mês
Prioridade: P2
Próximos jogos do Santos
- Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos
- Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos