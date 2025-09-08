Topo

Programa de sócios torcedores do Santos sofre queda brusca após explosão

08/09/2025 06h00

Depois de uma explosão, o Santos está vendo o número de sócios cair nos últimos meses. Atualmente, o site do Sócio Rei registra 58.404 inscritos.

Comparado com o começo do ano, a queda é brusca. O programa teve um alto crescimento em fevereiro, após a contratação de Neymar. O número chegou a ultrapassar a casa dos 75 mil e a categoria Black, então mais cara, chegou a esgotar.

Em meio ao sucesso, a diretoria do Alvinegro Praiano reformulou o Sócio Rei. O clube mudou os preços das categorias e lançou novas opções para o público.

Dentro de campo, porém, o Santos vem decepcionando os torcedores. A equipe está apenas na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 22 pontos do Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Com isso, a quantidade de sócios ativos está despencando. Até o final de maio, o Peixe tinha 72.557 inscritos. Já no último dia de junho, o número caiu para 67.811. Ou seja, uma queda de 4.746 pessoas em apenas um mês.

Hoje, portanto, o Alvinegro Praiano tem ainda menos sócios, com 58.404 inscritos. Comparando com o recorde de 75 mil, a diferença é de mais de 16.500 santistas.

Veja os planos do Sócio Rei

SILVER

Preços - Homens: R$ 40,00 / Mulheres: R$ 20,00 / Menores de 18: R$ 13,33

Descontos: 50% arquibancada e 0% cadeira

Prioridade: P4

GOLD

Preços - Homens: R$ 80,00 / Mulheres: R$ 40,00 / Menores de 18: R$ 26,66

Descontos: 50% arquibancada e 25% cadeira

Prioridade: P3

BLACK

Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33

Descontos: 75% arquibancada e 50% cadeira

Prioridade: P2

DIAMOND

Preços - Homens: R$ 320,00 / Mulheres: R$ 160,00 / Menores de 18: R$ 108,66

Descontos: 100% arquibancada e 100% cadeira

Prioridade: P1

SANTOS WORLD

Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33

Descontos: 50% arquibancada, 25% cadeira e direito a quatro ingressos gratuitos por mês

Prioridade: P2

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

