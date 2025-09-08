Presidente da LBF celebra recorde de 11 equipes e projeta expansão em 2026

O presidente da Liga de Basquete Feminino (LBF), Valter Ferreira, destacou o crescimento da competição durante a premiação Melhores do Ano LBF 2025. Segundo ele, a edição foi histórica por reunir 11 equipes, número inédito, e já há expectativa de expansão para 2026, com a entrada de mais um clube.

"A temporada 2025 foi muito proveitosa. Conseguimos chegar a 11 equipes disputando a competição, coisa inédita, um recorde, porque já tivemos temporadas com 5, 6 equipes. Realizamos o que projetamos", afirmou Valter à GazetaEsportiva.com.

De acordo com o dirigente, a próxima temporada deve contar com 12 times. O Sport já manifestou interesse em retornar ao cenário nacional e está próximo de confirmar participação.

"Nós começaremos a próxima edição, se Deus quiser, com 12 equipes. Uma equipe do Nordeste, o Sport Club do Recife, já se manifestou em querer voltar a equipe, é mais um clube que vem jogar com a gente. Então estamos praticamente fechados com 12", completou.

Seleção Brasileira em reconstrução

Ferreira também comentou sobre a situação da Seleção Brasileira, que vem passando por um processo de reformulação após resultados oscilantes em torneios internacionais.

"É difícil dizer uma data, porque nós já tivemos uma equipe muito forte de atletas na época de Adrianinha, Érika, Magic Paula, Hortência, mas agora estamos atravessando fases. A fase de agora é de reformulação, estamos nos preparando para isso", disse.

O dirigente vê sinais positivos, como a campanha recente na Americup, e acredita que o país pode voltar a figurar entre as principais potências do basquete feminino mundial no médio prazo.

"Chegamos na final da Americup. Vai demorar um pouco, mas com certeza vamos voltar ao topo. Essa é a meta da LBF, juntamente com a CBB. Nós, como formadores de atletas nos clubes, estamos procurando fazer isso da melhor forma possível", concluiu.

Dentre as premiadas da noite, duas atletas que defendem a Seleção Brasileira também se destacaram: Vitória Marcelino, eleita MVP das finais e integrante do quinteto ideal como ala, e Aline Moura, escolhida como pivô do quinteto ideal.