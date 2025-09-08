Topo

Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva em luta de boxe

08/09/2025 11h45

Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial, foi definido como o novo adversário de Wanderlei Silva na luta de boxe marcada para o dia 27 de setembro, em São Paulo. O pugilista vai substituir Vitor Belfort no combate principal do Spaten Fight Night 2. O lutador carioca não vai mais participar do evento por causa de uma contusão que sofreu durante os treinamentos.

O anúncio que confirmou o boxeador baiano como nova atração no ringue foi feito na noite deste domingo, durante o programa Fantástico, da Rede Globo, emissora que vai transmitir o evento.

Popó, que completa 50 anos no próximo dia 21, reconheceu o curto espaço de tempo de preparação para subir no ringue, mas garantiu estar pronto para superar mais esse desafio em busca de mais um triunfo na carreira.

"Minha vida sempre foi um grande desafio. A minha vida foi literalmente uma sobrevivência em tudo. Desde os meus 23 anos venho tentando mudar a vida da minha família através do boxe. De lá para cá, falei: 'minha vida vai ser um desafio constante'. E até hoje eu sou desafiado", disse o boxeador que é dono de 34 nocautes.

A saída de Belfort do card do Spaten Fight Night 2 ocorreu por causa de uma concussão de grau 3, sofrida durante os treinamentos para a luta contra Wanderlei Silva. A revanche do lutador carioca contra Silva tem previsão de ser remarcada para 2026.

