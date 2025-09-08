Popó será o adversário de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2

O Spaten Fight Night chega à sua segunda edição com um novo desafio de gigantes no dia 27 de setembro, em São Paulo. Wanderlei Silva vai enfrentar o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas na luta principal da noite, que contará com outros cards.

"Eu tô com a motivação lá em cima e preparado como nunca. Meu adversário pode ser campeão, mas no ringue eu já mostrei quem manda. Para o público eu prometo que vai ser um confronto grandioso com garra, técnica, muita força nos punhos e vontade de vencer. Estive na plateia na edição de 2024 e agora é a minha vez de entrar no Spaten Fight Night, honrar minha carreira e fazer essa luta inédita entrar para a história", afirmou Popó.

Escalado inicialmente para o Spaten Fight Night 2, Vitor Belfort se machucou durante um treinamento preparatório para a luta. Após uma série de avaliações médicas, com a realização de ressonâncias magnéticas e tomografias, ele recebeu a recomendação de não voltar aos ringues neste ano.

"Eu nunca escolhi adversário, sempre enfrentei todo mundo, e agora não vai ser diferente. Estou treinando pesado pra dar show e estou focado em vencer. Não corro de desafio. Respeito o Popó pelo que conquistou no boxe, mas aqui, entrou no ringue, é guerra.", comentou Wanderlei.

O "Cachorro Louco" segue com missão desafiadora no ringue. Isso porque o seu oponente, Popó, coleciona quatro cinturões mundiais (nas categorias super-pena e leve), com 41 vitórias em 43 lutas no boxe.

Mesmo com a mudança de adversário, o formato da luta permanece. O combate é oficial, caracterizado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Boxe como Special Fight. A disputa terá 8 rounds de dois minutos de duração, valendo resultado e nocaute, com peso combinado e luva de 12oz.

Outras lutas do evento

Além da luta principal entre as duas lendas das artes marciais, o Spaten Fight Night reserva o esperado embate entre os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão - Hebert já venceu o irmão de Yamaguchi, Esquiva Falcão, na edição de 2024.

A noite também será marcada pela defesa do cinturão mundial da medalhista olímpica Bia Ferreira, que enfrenta a uruguaia Maira Moneo. Haverá luta também na modalidade MMA: Thiago Manchinha, atual campeão do Shooto Brasil, vai desafiar Wanderson Barcellos, detentor do título pela Martial Arts Championship (MAC).

