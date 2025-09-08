Topo

Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

08/09/2025 20h00

Nesta terça-feira, Peru e Paraguai se enfrentam em duelo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Peru x Paraguai ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.

Como o Peru chega para o confronto

Sem chances de garantir uma vaga na Copa do Mundo, o Peru ocupa a nona posição das Eliminatórias, com apenas 12 pontos. Na última rodada, perdeu para o Uruguai por 3 a 0.

Como chega o Paraguai para o confronto

O Paraguai conquistou a classificação na última rodada, ao empatar por 0 a 0 com o Equador. Nas Eliminatórias, ocupa a sexta posição, com 25 pontos.

Histórico do confronto

As duas seleções se enfrentaram 58 vezes, com quatro 23 vitórias do Paraguai, 18 triunfos dos peruanos e 17 empates. Confira os placares dos últimos cinco jogos:

  • 07/06/2024: Peru 0 x 0 Paraguai (Amistoso)

  • 07/09/2023: Peru 0 x 0 Paraguai (Eliminatórias)

  • 16/11/22: Peru 1 x 0 Paraguai (Amistoso)

  • 29/03/2022: Peru 2 x 0 Paraguai (Eliminatórias)

  • 02/07/2021: Peru 3 x 3 Paraguai (Copa América)

Estatísticas

Peru nas Eliminatórias

  • 9ª posição

  • 2 vitórias, 6 empates e 9 derrotas

  • 6 gols marcados

  • 20 gols sofridos

Paraguai nas Eliminatórias

  • 6ª posição

  • 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas

  • 13 gols marcados

  • 10 gols sofridos

Prováveis escalações

Peru: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún, Rivera; Ramos.

Técnico: Óscar Ibañez

Paraguai: Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas, Almirón; Sanabria, Martínez.

Técnico: Gustavo Alfaro

Arbitragem

A arbitragem não foi divulgada.

Ficha técnica 

Jogo: Peru x Paraguai

Campeonato: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 09 de setembro de 2025, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima

Onde assistir: Sportv

