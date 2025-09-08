Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta terça-feira, Peru e Paraguai se enfrentam em duelo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Peru x Paraguai ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.
Como o Peru chega para o confronto
Sem chances de garantir uma vaga na Copa do Mundo, o Peru ocupa a nona posição das Eliminatórias, com apenas 12 pontos. Na última rodada, perdeu para o Uruguai por 3 a 0.
Como chega o Paraguai para o confronto
O Paraguai conquistou a classificação na última rodada, ao empatar por 0 a 0 com o Equador. Nas Eliminatórias, ocupa a sexta posição, com 25 pontos.
Histórico do confronto
As duas seleções se enfrentaram 58 vezes, com quatro 23 vitórias do Paraguai, 18 triunfos dos peruanos e 17 empates. Confira os placares dos últimos cinco jogos:
- 07/06/2024: Peru 0 x 0 Paraguai (Amistoso)
- 07/09/2023: Peru 0 x 0 Paraguai (Eliminatórias)
- 16/11/22: Peru 1 x 0 Paraguai (Amistoso)
- 29/03/2022: Peru 2 x 0 Paraguai (Eliminatórias)
- 02/07/2021: Peru 3 x 3 Paraguai (Copa América)
Estatísticas
Peru nas Eliminatórias
- 9ª posição
- 2 vitórias, 6 empates e 9 derrotas
- 6 gols marcados
- 20 gols sofridos
Paraguai nas Eliminatórias
- 6ª posição
- 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas
- 13 gols marcados
- 10 gols sofridos
Prováveis escalações
Peru: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún, Rivera; Ramos.
Técnico: Óscar Ibañez
Paraguai: Gatito; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas, Almirón; Sanabria, Martínez.
Técnico: Gustavo Alfaro
Arbitragem
A arbitragem não foi divulgada.
Ficha técnica
Jogo: Peru x Paraguai
Campeonato: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Data: 09 de setembro de 2025, terça-feira
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima
Onde assistir: Sportv