Mauro Cezar: Brasil não terá colher de chá contra a Bolívia

O Brasil não terá vida fácil contra a Bolívia nesta terça-feira (9), em El Alto, na rodada final das Eliminatórias da Copa, avalia o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

A seleção brasileira já está classificada, mas a Bolívia precisa vencer e torcer por tropeço da Venezuela para ir à repescagem. O duelo será no estádio mais alto já visitado pelo Brasil.

A Bolívia busca a sétima colocação para jogar a repescagem. Ela depende de uma vitória sobre o Brasil e uma não vitória, digamos assim, da Venezuela sobre a Colômbia, na Venezuela. Para a Bolívia, é o tudo ou tudo -- tem que ganhar. Jogando na altitude, precisando dar resultado, o Brasil vai enfrentar um time motivado e jogando à vera. Então, não vai ter colher de chá.

Mauro Cezar

Juca: 'Jogos na altitude beiram o doping'

O colunista Juca Kfouri considera desleal a disputa de partidas em altitudes extremas como a de El Alto, onde o Brasil enfrentará a Bolívia a mais de 4.000 metros, e compara a situação a um doping fisiológico.

Jamais haverá uma disputa de jogos olímpicos em La Paz. Eu acho que é desleal, principalmente em países que têm condição de fazer jogos a nível do mar, como tem a Bolívia. É uma espécie de doping. Juca

