Paquetá de pivô defensivo? PVC explica plano de Ancelotti para seleção

Lucas Paquetá pode ser titular no lugar do suspenso Casemiro e atuar em nova função na seleção brasileira, destaca o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no programa De Primeira, do Canal UOL.

Paquetá assumiria assim papel mais recuado, jogando como um pivô defensivo — como Carlo Ancelotti fez com Pirlo no Milan — para organizar a saída de bola da equipe.

O Paquetá sempre foi um 10, um 8, jogando mais à frente. E por que o Ancelotti diz 'eu não tô louco' e ele pode jogar de outra maneira, na função do Casemiro? Porque quem pegou o Pirlo e puxou pra 5 foi o Ancelotti no Milan. O Pirlo era 10 no Brescia e o Ancelotti pegou o Pirlo e falou assim: vem cá, e se você jogar enxergando o jogo de frente? Todo mundo achou que ele tava louco, e o Pirlo virou o grande meio-campista da Itália no século XXI.

Paulo Vinícius Coelho

Eu gosto da expressão que ele usou e só eu tenho usado essa expressão, que é pivô defensivo. Ele não é um pivô centroavante como o Pedro faz pra girar e deixar o Arrascaeta marcar. O pivô defensivo faz o recebimento da bola para girar e encontrar o jogo de frente -- o Paquetá pode fazer isso.

Paulo Vinícius Coelho

