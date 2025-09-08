Topo

Palmeiras tem três posições sem dono às vésperas de decisão na Libertadores

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
08/09/2025 05h30

O Palmeiras tem menos de dez dias até o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate, no estádio Más Monumental, e Abel Ferreira precisa escolher quem ocupará as posições que têm disputas no time titular.

O que aconteceu

Após a eliminação para o Corinthians, Abel Ferreira encontrou a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. No entanto, a equipe ainda tem disputas internas na lateral direita, na vaga de segundo volante e na meia, pelo lado direito do ataque.

Giay foi um dos destaques da equipe no primeiro semestre e virou titular na lateral direita, mas passou a revezar com Khellven nos últimos jogos. O argentino foi titular contra o Ceará e nos dois jogos contra o Universitário, e o novo reforço apareceu no onze inicial contra Botafogo, Sport e Corinthians.

A posição deixada por Richard Ríos como segundo volante também não tem um dono. Lucas Evangelista assumiu a titularidade, mas agora Abel Ferreira terá à disposição Andreas Pereira, contratado para ser substituto do colombiano. Emiliano Martínez também pode fazer a função, mas é uma opção mais natural para substituir Aníbal Moreno como primeiro homem de marcação no meio.

A meia direita também ganhou uma disputa. Maurício tirou Veiga do time titular no primeiro semestre, mas nos últimos nove jogos só participou de três gols (com três assistências) e perdeu um gol cara a cara com Hugo Souza no último Dérbi. Veiga está em processo de transição física e próximo de retornar para a fase decisiva da temporada. A comissão técnica também imagina Andreas Pereira atuando nesse setor do campo.

O time escalado por Abel Ferreira antes da pausa da data Fifa foi: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício; Vitor Roque e Flaco López.

O último teste do Palmeiras antes dos jogos contra o River é no próximo sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Os jogos da Libertadores serão nos dias 17 e 24.

