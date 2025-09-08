Topo

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Internacional

08/09/2025 20h09

Nesta segunda-feira, o Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Internacional. O duelo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores terão descontos previstos em cada plano e prioridade na compra dos ingressos. A pré-venda para este grupo tem início nesta terça-feira, às 12h (de Brasília), e será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Associados e donos de cadeiras cativas poderão adquirir o bilhete a partir de terça, às 12h, até sexta, às 18h. Já a venda para o público em geral começa na próxima quinta-feira, às 10h, e termina no intervalo do jogo.

Os ingressos são comercializados apenas pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, e o preço varia entre R$ 50 e R$ 200 (Geral Norte e Central Oeste, respectivamente).

Confira os preços para torcedores não sócios:

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]

Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]

Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]

Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]

Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

