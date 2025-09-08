Topo

Palmeiras: acabou paciência? Colunistas debatem viagem de Abel na data Fifa

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 19h47

A reação da torcida do Palmeiras à viagem de Abel Ferreira para Portugal durante a Data Fifa será determinada pelo desempenho do time contra o River Plate, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

Abel se ausentou de três treinos por motivos pessoais, com aval da diretoria, mas enfrentou críticas e memes de torcedores, que já demonstram impaciência antes, desde a derrota para o Corinthians no Paulistão.

Alicia: Torcida do Palmeiras perdeu a paciência

A torcida perdeu a paciência. Então entra naquele modo de o time é assim e o cara jantando. O time é assim e o cara vai no shopping. O time é assim e o cara vai viajar. Então entra um pouco de acabou a paciência com tudo.

Se o Palmeiras passar do River Plate, ninguém vai lembrar que ele esticou alguns dias essa folga da Data Fifa. Se o Palmeiras for eliminado, aí a cobrança vai ser muito pesada.
Alicia Klein

Milly: Se Palmeiras vencer River, vão achar bom

Se o Palmeiras passar pelo River, ninguém vai levar em consideração e vão achar até que foi bom, que ele descansou. Mas se não passar, isso pesa, isso vai mostrar um certo desinteresse do Abel, um certo abandono -- e não é isso necessariamente.
Milly Lacombe

