Novorizontino tenta acabar com jejum vitórias no fechamento da 25ª rodada da Série B

Três partidas irão fechar a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileira na noite desta segunda-feira. Sem vencer há seis jogos, o Novorizontino joga em casa em busca da reabilitação para seguir na briga pelo G-4 - zona de acesso.

No Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino recebe o Atlético-GO, em Novo Horizonte (SP), às 19h30. O time paulista soma 36 pontos. Já o rival, que apesar de vir de vitória por 2 a 0 diante do Amazonas, está mais atrás, com 31 pontos.

Também na parte de cima da tabela, Cuiabá e CRB se encontram em um duelo direto, na Arena Pantanal, às 20h. As duas equipes estão empatadas com 34 pontos. Mas chegam neste confronto em momentos opostos. Enquanto os alagoanos vêm de vitória diante do Paysandu, por 2 a 0, os donos da casa não vencem há quatro jogos.

Por fim, também neste pelotão dos 34 pontos, o Vila Nova recebe o Athletic, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), às 21h30. Os goianos vivem um jejum de dois jogos. Já os mineiros estão às margens da zona de rebaixamento com 28 e tentam embalar a segunda vitória seguida, depois de bater o Volta Redonda, por 2 a 0, na rodada passada.