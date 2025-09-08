Novorizontino esbarra no travessão, cede empate ao Atlético-GO e mantém crise na Série B

O drama do Novorizontino na Série B do Campeonato Brasileiro segue vivo. Na noite desta segunda-feira (08), o time paulista recebeu o Atlético-GO no Jorge de Biasi, pela 25ª rodada da competição nacional, e apesar de dominar a partida, ficou apenas no empate por 1 a 1 com o adversário goiano. Após uma primeira etapa onde acertou três bolas no travessão, o time da casa chegou a abrir o marcador, mas viu o adversário crescer e manter a "zica" viva.

Com o resultado, além de chegar a sete jogos sem vitória, o Novorizontino foi a 37 pontos, caiu para o sétimo lugar, e viu a distância para a Chapecoense, primeiro time no G-4, chegar a quatro. Do outro lado, com 32, o Atlético subiu para a 13ª colocação.

O duelo no interior paulista começou com domínio dos visitantes, que apesar de dominarem a posse de bola, não conseguiram levar perigo ao Novorizontino, que aos 14 passou a dominar a partir de uma grande chance de Rômulo, que recebeu de Bruno José e mandou no travessão.

A resposta do Atlético veio aos 16, quando de cabeça, Luizão também acertou o poste. Aos 24, foi a vez de Bruno José parar em Paulo Vitor, que viu Mayk acertar o travessão aos 41, assim como Bruno José, aos 48, totalizando quatro bolas no poste na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino seguiu pressionando e quase abriu o placar novamente aos três, quando Mayk arriscou de fora da área e mandou rente à trave. A pressão do time paulista seguiu forte, e enfim, surtiu efeito. Aos 24, Rômulo cobrou escanteio e após bate e rebate, Dantas mandou para o fundo do gol.

O segundo quase veio aos 27, quando Fábio Matheus mandou de longe e Adriano Martins cortou quase em cima da linha. Entretanto, quando parecia que a sequência sem vitória acabaria, aos 40, Kelvin arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Airton para empatar o duelo e dar números finais à partida.

As equipes voltam a campo para a 26ª rodada da Série B apenas na próxima semana, tendo um longo período de preparação para seus próximos desafios.

Na segunda-feira (15), o Novorizontino vai até à Fonte Luminosa para encarar a Ferroviária, a partir das 19h, em um clássico do interior paulista. No dia seguinte, às 19h30, é a vez do Atlético-GO receber o Avaí, no Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 ATLÉTICO-GO

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk (Patrick); Fábio Matheus, Jean Irmer (Luís Oyama), Rômulo e Matheus Frizzo (Óscar Ruíz); Bruno José (Robson) e Nathan Fogaça (Léo Tocantins). Técnico: Luís Fernando Flores (auxiliar).

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald (Radsley), Kauan (Yuri) e Robert Santos (Federico Martínez); Lelê (Maranhão) e Jean Dias (Kelvin). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Dantas, aos 24, e Kevin, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer (Novorizontino) e Tito e Adriano Martins (Atlético-GO).

RENDA - R$ 26.410,00.

PÚBLICO - 1.896 torcedores.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).