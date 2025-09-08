Topo

Esporte

Novorizontino empata com Atlético-GO e amarga sétimo jogo sem vitória na Série B

08/09/2025 22h16

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 25ª rodada da Série B, o Novorizontino recebeu o Atlético-GO no Jorjão, empatou por 1 a 1 e chegou à sua sétima partida sem vitória. Dantas foi quem balançou as redes para os paulistas, enquanto Kelvin igualou para os visitantes.

Com o resultado, o Novorizontino chegou aos 37 pontos, na oitava colocação, e amargou seu sétimo compromisso seguido sem vencer (três empates e quatro derrotas). Do outro lado, o Atlético-GO alcançou 32 unidades, agora na 13ª posição da tabela.

O Novorizontino retorna aos gramados na próxima segunda, às 19h (de Brasília), quando visita a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Na terça, às 19h30, o Atlético-GO recebe o Avaí, no Antonio Accioly. Ambos os duelos serão válidos pela 26ª rodada.

O placar foi inaugurado aos 23 minutos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Rômulo, houve um bate-rebate na área e Dantas, sozinho, finalizou no canto esquerdo do goleiro, abrindo o marcador.

Aos 39 minutos, veio o empate. Kelvin recebeu passe de Radsley pelo lado direito, avançou e soltou um chutaço em direção ao gol. O goleiro Airton tentou a defesa, mas não conseguiu alcançar a bola, deixando tudo igual.

