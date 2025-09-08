Novo rival de Wanderlei, Popó promete nocaute no Spaten Fight Night: "Mão de pedra"

Depois que Vitor Belfort sofreu uma concussão grau 3 e deixou a luta principal do Spaten Fight Night 2, um mistério de quem seria o novo adversário de Wanderlei Silva se instaurou. O segredo chegou ao fim e foi revelado no último domingo (7), durante o programa 'Fantástico', da Rede Globo, com o anúncio de que Acelino Freitas seria o substituto para a ocasião. Tetracampeão mundial de boxe, Popó, inclusive, já passou a promover o confronto, com direito a alfinetada direcionada para o 'Cachorro Louco'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Acelino escreveu uma espécie de carta para Wanderlei, em uma publicação em conjunto com o perfil da 'Spaten', a fim de promover ainda mais o evento. No conteúdo da mensagem, Popó destacou o poder de nocaute que o consagrou nos ringues de boxe e prometeu apresentar sua "mão de pedra" para o striker curitibano e ex-lutador de MMA.

"Ilustre Wanderlei, muito me entristece saber que seu embate no Spaten Fight Night não ocorrerá como previsto. Porém, depois de 34 nocautes em minha carreira, terei a honra de fazer de ti o trigésimo quinto. Dia 27, eu lhe estenderei a mão. No caso, a mão de pedra (risos). Acelino Popó Freitas", escreveu o pugilista baiano na carta direcionada ao rival.

Saída de Belfort

A saída de Vitor Belfort do card do Spaten Fight Night 2 se deu devido a uma concussão de grau 3, sofrida durante os treinamentos para o evento. Agora, a aguardada revanche entre o carioca e Wanderlei Silva - que é esperada pelos fãs há mais de duas décadas -.deve ser remarcada para 2026, de acordo com a organização do show.

No primeiro confronto entre eles, no UFC Brasil realizado em 1998, Belfort precisou de apenas 44 segundos para atropelar o rival e vencer por nocaute - um momento que ficou marcado na história. Desde então, uma revanche entre os desafetos é especulada, mas nunca saiu do papel, apesar de ter sido marcada pelo Ultimate em 2012, e cancelada devido a uma lesão do carioca.

