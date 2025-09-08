Topo

Esporte

Novo rival de Wanderlei, Popó promete nocaute no Spaten Fight Night: "Mão de pedra"

08/09/2025 09h47

Depois que Vitor Belfort sofreu uma concussão grau 3 e deixou a luta principal do Spaten Fight Night 2, um mistério de quem seria o novo adversário de Wanderlei Silva se instaurou. O segredo chegou ao fim e foi revelado no último domingo (7), durante o programa 'Fantástico', da Rede Globo, com o anúncio de que Acelino Freitas seria o substituto para a ocasião. Tetracampeão mundial de boxe, Popó, inclusive, já passou a promover o confronto, com direito a alfinetada direcionada para o 'Cachorro Louco'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Acelino escreveu uma espécie de carta para Wanderlei, em uma publicação em conjunto com o perfil da 'Spaten', a fim de promover ainda mais o evento. No conteúdo da mensagem, Popó destacou o poder de nocaute que o consagrou nos ringues de boxe e prometeu apresentar sua "mão de pedra" para o striker curitibano e ex-lutador de MMA.

"Ilustre Wanderlei, muito me entristece saber que seu embate no Spaten Fight Night não ocorrerá como previsto. Porém, depois de 34 nocautes em minha carreira, terei a honra de fazer de ti o trigésimo quinto. Dia 27, eu lhe estenderei a mão. No caso, a mão de pedra (risos). Acelino Popó Freitas", escreveu o pugilista baiano na carta direcionada ao rival.

Saída de Belfort

A saída de Vitor Belfort do card do Spaten Fight Night 2 se deu devido a uma concussão de grau 3, sofrida durante os treinamentos para o evento. Agora, a aguardada revanche entre o carioca e Wanderlei Silva - que é esperada pelos fãs há mais de duas décadas -.deve ser remarcada para 2026, de acordo com a organização do show.

No primeiro confronto entre eles, no UFC Brasil realizado em 1998, Belfort precisou de apenas 44 segundos para atropelar o rival e vencer por nocaute - um momento que ficou marcado na história. Desde então, uma revanche entre os desafetos é especulada, mas nunca saiu do papel, apesar de ter sido marcada pelo Ultimate em 2012, e cancelada devido a uma lesão do carioca.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Spaten (@spaten_br)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Brasileira estreia na elite do tênis onde antes procurava quadra para jogar

São Paulo firma parceria com Guarani de Palhoça para base; saiba detalhes

Resumo da NFL: Bills conseguem virada histórica contra os Ravens; Packers batem os Lions

Zagueiro pega gancho de dez meses por doping por usar remédio para calvície após tratar câncer

Novo rival de Wanderlei, Popó promete nocaute no Spaten Fight Night: "Mão de pedra"

Ancelotti confirma mudanças contra a Bolívia e espera dar minutos a novos jogadores na Seleção

Bayer Leverkusen encaminha acerto com ex-técnico da Dinamarca

NFL encerra operação na Neo Química Arena após jogo no Brasil; como foi a segunda vinda a SP?

Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

João Fonseca sobre três posições e confirma melhor ranking da carreira; Alcaraz vira líder

Alcaraz tem conquista dupla com troféu do Aberto dos EUA e posto de número 1 do mundo