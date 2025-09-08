Nos pênaltis, Palmeiras perde do Barcelona e se despede do Mundial sub-17 na semi

Topo

Nesta segunda-feira, no Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba, o Palmeiras encerrou sua participação no Campeonato Mundial sub-17. A equipe alviverde enfrentou o Barcelona na semifinal e, após uma partida equilibrada, acabou eliminada nos pênaltis. O confronto terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal, mas os espanhóis garantiram a vaga na decisão ao vencer por 4 a 2 nas cobranças da marca da cal.

O Barcelona agora disputará a final contra o Racing, que mais cedo superou o Real Madrid por 2 a 1.

Já o Palmeiras volta a campo neste sábado, às 11h (de Brasília), diante do Rio Preto, pelo Campeonato Paulista sub-17.

O jogo

O jogo começou com domínio do Barcelona, que mostrou sua força logo nos primeiros minutos. Aos 9, abriu o placar em bela jogada coletiva e, pouco depois, aos 19, ampliou para 2 a 0, colocando o Verdão em situação delicada. No entanto, o time paulista não se intimidou e reagiu ainda na primeira etapa. Aos 39 minutos, Juan Gabriel aproveitou cruzamento e descontou, devolvendo esperança ao elenco comandado pela comissão técnica alviverde.

Na volta do intervalo, o Palmeiras cresceu no duelo e buscou mais o ataque. O esforço foi recompensado aos 25 minutos, quando o mesmo Juan Gabriel marcou novamente, igualando o marcador.

Com o empate, a semifinal foi decidida nos pênaltis. Luiz Fernando defendeu uma cobrança, mas Lucas Gabriel e Ruan Yago desperdiçaram as suas, definindo a eliminação. Vinicius e Juliano converteram, mas não foi suficiente para evitar a queda.

