Topo

Esporte

Noruega fica aliviada com liberação de Haaland após acidente de ônibus que o deixou com corte no lábio

08/09/2025 12h07

(Reuters) - O atacante norueguês Erling Haaland estará apto a enfrentar a Moldávia na terça-feira, apesar de ter sofrido um corte no lábio quando a porta de bagagem do ônibus da equipe o atingiu, disse o técnico Stale Solbakken.

O jogador do Manchester City estava saindo pela parte traseira do ônibus no domingo, do lado de fora do hotel da equipe, quando o bagageiro se abriu e o atingiu no rosto. Haaland revelou mais tarde a lesão nas mídias sociais, dizendo que precisou de três pontos.

"Devemos ficar contentes que tudo acabou bem, pois poderia ter sido muito ruim", disse Solbakken à emissora norueguesa NRK.

"Ele levou alguns pontos, estancou o sangramento e até foi ao dentista, eu acho, mas não há nada com que se preocupar para a partida ou algo do gênero", acrescentou.

A Noruega, que busca sua primeira participação na Copa do Mundo em mais de 25 anos, tem quatro vitórias em quatro jogos em sua campanha de qualificação e recebe a Moldávia, que está em último lugar no Grupo I, sem nenhum ponto.

(Reportagem de Tommy Lund em Gdansk)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Campeão olímpico de ciclismo marca presença na COB Expo 2025

LeBron James escreve artigo em jornal estatal chinês em sinal de que renascimento da NBA na China está quase completo

Corinthians anuncia renovação de contrato com Gustavo Henrique até dezembro de 2027

Deschamps lamenta lesão de Dembelé e Doué pela França e evita rusga com PSG: 'Não somos rivais'

Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Noruega fica aliviada com liberação de Haaland após acidente de ônibus que o deixou com corte no lábio

Em busca do aval! Jon Jones reforça interesse no UFC Casa Branca: "Depende do patrão"

De olho em 2026, Ancelotti elogia Marquinhos e Rodrygo e abre espaço para novidades: "Campo vai dizer"

Torcedor inspira núcleo autista em principal torcida organizada do Flamengo

Seleção jogou nove vezes contra a Bolívia na altitude e só ganhou três

Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva em luta de boxe