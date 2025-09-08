Noruega fica aliviada com liberação de Haaland após acidente de ônibus que o deixou com corte no lábio

(Reuters) - O atacante norueguês Erling Haaland estará apto a enfrentar a Moldávia na terça-feira, apesar de ter sofrido um corte no lábio quando a porta de bagagem do ônibus da equipe o atingiu, disse o técnico Stale Solbakken.

O jogador do Manchester City estava saindo pela parte traseira do ônibus no domingo, do lado de fora do hotel da equipe, quando o bagageiro se abriu e o atingiu no rosto. Haaland revelou mais tarde a lesão nas mídias sociais, dizendo que precisou de três pontos.

"Devemos ficar contentes que tudo acabou bem, pois poderia ter sido muito ruim", disse Solbakken à emissora norueguesa NRK.

"Ele levou alguns pontos, estancou o sangramento e até foi ao dentista, eu acho, mas não há nada com que se preocupar para a partida ou algo do gênero", acrescentou.

A Noruega, que busca sua primeira participação na Copa do Mundo em mais de 25 anos, tem quatro vitórias em quatro jogos em sua campanha de qualificação e recebe a Moldávia, que está em último lugar no Grupo I, sem nenhum ponto.

(Reportagem de Tommy Lund em Gdansk)