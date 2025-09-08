Topo

Esporte

Naná Silva, de 15 anos, surpreende no SP Open e vence a 1ª partida em nível WTA

São Paulo

08/09/2025 17h35

Promessa do tênis brasileiro, Nauhany Silva surpreendeu nesta segunda-feira ao derrubar a experiente Carolina Meligeni no primeiro dia da chave principal do SP Open. A tenista de apenas 15 anos buscou a virada e venceu sua primeira partida em nível WTA, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/2 e 6/0, no Parque Villa-Lobos.

Naná, como é mais conhecida, é um dos talentos da nova geração de tenistas brasileiros e vem se destacando no juvenil desde o ano passado. Em São Paulo, ela tem sua primeira experiência num torneio grande, de nível WTA. A adolescente entrou direto na chave principal graças a um convite da organização.

O triunfo desta segunda vai fazer Naná dar um salto gigante, de cerca de 420 posições, no ranking profissional. Atual 1206ª do mundo, ela deve aparecer no perto do 786º posto na atualização da próxima semana. Esse salto pode ser ainda maior se ela continuar surpreendendo na chave paulistana.

Mas na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, a jovem brasileira terá um desafio mais complicado pela frente. Ela enfrentará a argentina Solana Sierra, cabeça de chave número dois do torneio. Sierra, atual 82ª do mundo, avançou nesta segunda ao superar a holandesa Arianne Hartono por 7/6 (7/4) e 6/3.

"Desde pequenininha, eu jogo nestas quadras. Então, para mim, é muito especial estar passando pela primeira rodada de um WTA. Estou muito feliz. Eu não estava imaginando passar pela primeira rodada. Mas, no segundo set, consegui ser mais agressiva e passei a jogar melhor", comentou a jovem tenista, que fez sua estreia na lotada quadra central do SP Open.

Natural de São Paulo, Naná iniciou seus treinamentos na companhia do seu pai justamente nas quadras do Parque Villa-Lobos, quando ainda era criança. "Nós sempre vínhamos aos sábados e domingos aqui. A gente treinava nas quadras e aproveitava para tomar água de côco e andar de bicicleta no parque. Era muito divertido!", lembrou a atleta de 15 anos. "Aqui é um lugar onde tenho muitas memórias. Então, jogar aqui o meu primeiro WTA é muito especial."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Itália vira sobre Israel e assume a vice-liderança do grupo nas Eliminatórias

Arena Diogo Jota é inaugurada em Portugal e emociona família do craque

Itália vence jogo caótico contra Israel, adia drama e mantém sonho de vaga direta na Copa

Fluminense confirma renovação com o zagueiro da categoria de base

Corinthians entrega documentos ao MP em caso contra ex-presidentes

Casos Andrés, Duilio e Augusto: presidente e vice do CD explicam processo interno no Corinthians

Itália bate Israel em jogaço de 9 gols e embola briga por vaga na Copa 2026

Após quebrar recorde, Memphis mira ampliar feitos pela Holanda: "Por que não ir além?"

Joia de 15 anos vence em estreia no SP Open, mas diz: 'Não esperava'

Naná Silva, de 15 anos, surpreende no SP Open e vence a 1ª partida em nível WTA

Tuma detalha calendário e quer concluir reforma estatutária do Corinthians até o final do ano