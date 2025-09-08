MVP, Vitória Marcelino valoriza equilíbrio da LBF e comenta momento da Seleção

Um dos grandes nomes da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF), Vitória Marcelino destacou a evolução da competição após a conquista do tricampeonato consecutivo com o Sesi Araraquara. Eleita MVP das finais e integrante do quinteto ideal como ala, a atleta ressaltou, durante o evento "Melhores do Ano LBF" a competitividade do torneio e o crescimento da modalidade no país.

"A Liga deste ano foi muito equilibrada e com grandes jogos, inclusive na final. Vejo cada vez mais gente consumindo o basquete feminino, e as equipes têm formado elencos cada vez mais competitivos. Fico muito feliz com o resultado desse ano, o nosso tricampeonato. A gente fez uma bela edição da LBF", afirmou a jogadora em entrevista à GazetaEsportiva.com.

O Araraquara, campeão em 2023, 2024 e 2025, tornou-se o primeiro time da história a conquistar três títulos consecutivos da LBF. Na edição mais recente, superou o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na série melhor de cinco.

Brasil e futuro da modalidade

Além do sucesso com o clube, Vitória também comentou o momento da Seleção Brasileira, que vive um processo de renovação e teve bom desempenho recente na AmeriCup: "Acredito que com a renovação, o basquete feminino só tem a ganhar. Fizemos uma grande AmeriCup, e fico muito feliz de fazer parte desse momento. O basquete feminino está crescendo. Nos próximos anos, todo mundo vai conseguir ver isso", projetou.

Questionada sobre a diferença entre o cenário nacional e o basquete estrangeiro, a ala reconheceu que ainda existe distância, mas mostrou otimismo: "Sim, ainda há diferença do basquete estrangeiro para o nacional, mas vamos conseguir nos igualar. Tem cada vez mais jogadoras de fora vindo para a LBF", declarou.

"Acredito que, em termos de organização, daqui a alguns anos poderemos nos igualar a eles. A Liga tem sido muito forte e competitiva, e realmente há cada vez mais pessoas consumindo o campeonato. Isso também vai nos aproximar dos campeonatos de fora", completou.

A temporada 2025 reuniu 11 equipes, número recorde na história da LBF, e contou com 129 partidas disputadas entre fase de classificação e playoffs.