Topo

Esporte

MVP, Vitória Marcelino valoriza equilíbrio da LBF e comenta momento da Seleção

08/09/2025 06h00

Um dos grandes nomes da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF), Vitória Marcelino destacou a evolução da competição após a conquista do tricampeonato consecutivo com o Sesi Araraquara. Eleita MVP das finais e integrante do quinteto ideal como ala, a atleta ressaltou, durante o evento "Melhores do Ano LBF" a competitividade do torneio e o crescimento da modalidade no país.

"A Liga deste ano foi muito equilibrada e com grandes jogos, inclusive na final. Vejo cada vez mais gente consumindo o basquete feminino, e as equipes têm formado elencos cada vez mais competitivos. Fico muito feliz com o resultado desse ano, o nosso tricampeonato. A gente fez uma bela edição da LBF", afirmou a jogadora em entrevista à GazetaEsportiva.com.

O Araraquara, campeão em 2023, 2024 e 2025, tornou-se o primeiro time da história a conquistar três títulos consecutivos da LBF. Na edição mais recente, superou o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na série melhor de cinco.

Brasil e futuro da modalidade

Além do sucesso com o clube, Vitória também comentou o momento da Seleção Brasileira, que vive um processo de renovação e teve bom desempenho recente na AmeriCup: "Acredito que com a renovação, o basquete feminino só tem a ganhar. Fizemos uma grande AmeriCup, e fico muito feliz de fazer parte desse momento. O basquete feminino está crescendo. Nos próximos anos, todo mundo vai conseguir ver isso", projetou.

Questionada sobre a diferença entre o cenário nacional e o basquete estrangeiro, a ala reconheceu que ainda existe distância, mas mostrou otimismo: "Sim, ainda há diferença do basquete estrangeiro para o nacional, mas vamos conseguir nos igualar. Tem cada vez mais jogadoras de fora vindo para a LBF", declarou.

"Acredito que, em termos de organização, daqui a alguns anos poderemos nos igualar a eles. A Liga tem sido muito forte e competitiva, e realmente há cada vez mais pessoas consumindo o campeonato. Isso também vai nos aproximar dos campeonatos de fora", completou.

A temporada 2025 reuniu 11 equipes, número recorde na história da LBF, e contou com 129 partidas disputadas entre fase de classificação e playoffs.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

MVP, Vitória Marcelino valoriza equilíbrio da LBF e comenta momento da Seleção

Regra de estrangeiros no Brasileirão pode limitar opções do São Paulo? Entenda

Após derrota, Caio Borralho sugere retorno ao octógono do UFC ainda em 2025

Facundo Torres vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Palmeiras

Corinthians avalia possibilidade de poupar desgastados contra o Athletico-PR

Programa de sócios torcedores do Santos sofre queda brusca após explosão

Promessa que jogou com Alisson e Neymar vira psicólogo e quer a seleção

Palmeiras tem três posições sem dono às vésperas de decisão na Libertadores

Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar seleção na altitude

CBF freia ampliação da Granja e cogita construir novo CT para seleção no RJ

Santos pode comprar zagueiro do Cruzeiro que foi de afastado a titular