LeBron James escreve artigo em jornal estatal chinês em sinal de que renascimento da NBA na China está quase completo

Por Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - LeBron James se tornou o primeiro jogador da NBA a escrever um artigo no jornal estatal chinês People's Daily, um movimento incomum que sugere que a longa disputa da liga de basquete norte-americana com Pequim pode estar chegando ao fim.

A NBA desfrutou de décadas de rápido crescimento na China, onde cerca de 300 milhões de pessoas jogam o esporte, transformando-se em um negócio que se diz valer mais de US$4 bilhões. A liga era uma das exportações culturais mais populares dos EUA para o país até 2019, quando Daryl Morey, então gerente geral da equipe do Houston Rockets, publicou um tuíte em apoio aos manifestantes antigoverno em Hong Kong.

A repercussão foi rápida e brutal. A emissora estatal chinesa CCTV parou de exibir os jogos da NBA por 28 meses, os patrocinadores locais cortaram relações e os produtos com a marca dos Rockets desapareceram das prateleiras das lojas. O comissário da NBA, Adam Silver, revelou em 2022 que as perdas financeiras chegavam a "centenas de milhões" de dólares.

Seis anos depois, apesar das renovadas tensões comerciais entre os EUA e a China, a publicação do artigo de James no People's Daily destaca como o relacionamento da NBA com seu mercado mais importante fora da América do Norte está próximo de ser totalmente reparado.

Nos últimos três anos, a CCTV voltou gradualmente a transmitir os jogos da NBA como antes e as empresas chinesas assinaram acordos com a liga.

A NBA está se preparando no próximo mês para dois jogos de pré-temporada em Macau, a primeira vez desde 2019 que as equipes da NBA jogam em solo chinês.

O artigo de James no jornal, conhecido por sinalizar as opiniões de Pequim sobre uma variedade de questões, segue suas visitas às megacidades chinesas Xangai e Chengdu como parte da Forever King Tour, marcando o 20º aniversário de sua primeira turnê da Nike na Ásia.

"O entusiasmo e a bondade dos amigos chineses me tocam profundamente, e tudo o que posso fazer é dar tudo de mim em cada jogo para expressar minha gratidão", escreveu James, que já visitou a China 15 vezes e está prestes a iniciar uma 23ª temporada na NBA, um recorde. "Espero que eu possa contribuir para o desenvolvimento do basquete chinês."

A publicação do artigo de James pelo People's Daily também pode sinalizar o desejo da liderança chinesa de que os ícones culturais dos EUA ajudem a promover intercâmbios entre pessoas em um momento em que as relações bilaterais estão tensas em várias frentes.

No passado, os embaixadores chineses nos EUA participaram e discursaram em eventos esportivos nos Estados Unidos para promover mensagens conciliatórias sobre os laços bilaterais para o público norte-americano.