José Roberto Reynoso conquista o Clássico nos 90 anos do CHSA
Neste domingo, o Clássico, a 1.45/150m, fechou o 90º Aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro (SP), maior casa do hipismo brasileiro. José Roberto Reynoso Fernandez Filho levou a melhor, desta vez, montando Cornet Shot JMen, de apenas 9 anos.
A disputa contou com 49 participantes e um emocionante desempate entre 11 conjuntos, cinco voltaram a zerar o percurso idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge.
Antepenúltimo em pista, Zé Roberto cruzou a linha de chegada em 35s10, conquistando mais um título no dia 7 de setembro, aniversário de seu pai e grande mestre José Roberto Reynoso Fernandez, o Alfinete, ícone do hipismo brasileiro e mundial.
"Hoje foi um dia muito especial, aniversário do meu pai, acho que é um bom presente para ele e para toda a equipe que trabalha com a gente. Eu brinco que o céu está em festa e, graças a Deus, mais uma vez a minha estrela brilhou. Só quero agradecer mesmo a todos vocês que torceram por nós aí e que venham os próximos concursos", disse José Roberto.
Luis Gustavo Godinho, campeão do GP do CHSA em 2023, apresentando Viviano 3, foi o vice-campeão, com o tempo de 36s18, também por São Paulo. Por fim, a 3ª colocação ficou com o jovem talento 3º Sgto Paulo de Miranda, com Violet Tok do Igarapé, e a marca de 37s03, representando o Pernambuco.
Resultados do GP Clássico 90 anos CHSA
- Campeão José Roberto Reynoso Fernandez Filho / Cornet Shot JMen - FPH - 0/35s10
- Vice Luis Gustavo Godinho / Viviano 4 - FPH - 0/36s18
- 3º Sgt Paulo Brasileiro de Miranda / Violet Tok do Igarapé - FEP - 0/37s03
- 4º Gabriel de Queiroz Gouveia / Quartzo MN Pullman (IA) - FHMG - 0/38s67
- 5º Francisco Musa / Coryphae JMen - FPH - 0/39s68
- 6º Rodrigo da Silva Reis / Kim Novak JMen - FPH - 4/33s69