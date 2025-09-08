Joia de 15 anos vence em estreia no SP Open, mas diz: 'Não esperava'

Nauhany Silva, a Naná, estreou com o pé direito em sua primeira competição de nível WTA na carreira. A joia, que tem apenas 15 anos, venceu a também brasileira Carol Meligeni por 2 sets a 1 (6/7, 6/2 e 6/0) e avançou às oitavas de final.

O que aconteceu

Naná começou nervosa, mas buscou a virada com dois sets avassaladores. O resultado contra uma rival 14 anos mais velha e que tem mais experiência chocou até a própria atleta.

É muito especial estar passando a primeira rodada de um WTA, principalmente na primeira participação. Estou muito feliz e eu não esperava passar da primeira rodada, mas eu acho que no segundo set eu consegui ser mais agressiva e jogar melhor do que no primeiro. No segundo e no terceiro eu acabei jogando melhor. Naná Silva

Naná venceu jogando "em casa". A atleta costumava frequentar e treinar no Parque Villa-Lobos, onde é realizado o SP Open.

Desde pequenininha eu jogo nessas quadras, então pra mim é muito especial. A gente vinha mais de sábado e domingo, treinava, tomava água de coco e andava de bicicleta pelo parque. Era divertido para mim. Aqui sempre tem boas memórias, jogar o meu primeiro WTA aqui é especial. Naná Silva

O "Na na na na" da música "Freed From Desire", tema do Mundial de Clubes da Fifa, embalou Naná durante o duelo. Os torcedores presentes na quadra Maria Esther Bueno, a principal do SP Open, apoiaram a joia de 15 anos e deram um novo significado para o hit.

Naná Silva vai encarar a argentina Solana Sierra nas oitavas de final do SP Open. A rival da brasileira eliminou a holandesa Arianne Hartono na primeira rodada. A data e o horário do jogo ainda serão divulgados.