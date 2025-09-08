Jhon Quintero e Juliana Anaja garantem o título do Paulista de montanha

Neste domingo, no Campeonato Paulista de Montanha, em Mairiporã, o colombiano Jhon Quintero, da Liga Sorocaba, e a brasileira Juliana Anaja, do Team Altino Osasco, voltaram a ocupar o topo do pódio no desafio até o alto do Pico do Olho D'Água, com uma altitude de 1180 metros e alto grau de dificuldade.

Jhon repetiu o feito no ano passado ao completar os 29 km com o tempo de 47min09seg240, seguido por Davi Gabriel Silva Vieira (Franca), com 47min43seg764, e Carlos Rafael de Oliveira (Ciclismo Monte Alto), 47min45seg494.

Já Juliana, que venceu em 2022 e 2023, ganhou após cumprir os 5 km, com largada no Ginásio Sarkizão, com o tempo de 21min51seg508. O vice ficou com Livia Leoozzi Cabeça, da ABEC Rio Claro, campeã no ano passado com 21min58seg310, enquanto o terceiro lugar ficou com Gabriela de Souza Gonçalves, do Team Atino/Osasco, com 24min03seg320.

O tempo fechado deste domingo não intimidou os ciclistas nem mesmo o público no Campeonato Paulista de Montanha. A disputa reuniu 250 atletas de diversas categorias, todos preparados para enfrentar o percurso técnico e exigente. E a chegada com tempos próximos mostra bem que a briga pelo primeiro lugar foi apertada, mas com vitórias de ciclistas que vêm se destacando neste tipo de evento.

"Foi especial. Muito bacana. Muitos atletas na prova e o público prestigiando. Já virou uma tradição e cada ano fica mais forte. Gostaria de agradecer o apoio do prefeito Aladim, do secretário de esportes, Fernando Brandão, e do secretário de segurança pública, Ricardo Ventura. Mairiporã será destaque em breve, pois receberá uma das etapas do Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, entre 17 e 21 de setembro", disse José Claudio Facex, presidente da Federação Paulista de Ciclismo.

Resultados:

Elite Masculino - 29 km

Jhon Fredy Arroyave Quintero (Liga Sorocaba), 47:09.240

Davi Gabriel Silva Vieira (Franca), 47:43.764

Carlos Rafael de Oliveira (Ciclismo Monte Alto), 47:45.494

Luciano Pereira (Indaiatuba Cycling Team), 48:10.988

Lucas Calimani (ADF Guarulhos), 48:18.098

Elite Feminino - 5 km