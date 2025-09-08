Jean Silva se desespera com derrota de Maurício Ruffy no UFC Paris; veja

A noite do último sábado (6) não foi das melhores para a equipe brasileira 'Fighting Nerds', amplamente reconhecida como uma das melhores do mundo na atualidade. Em ação nas duas lutas principais do UFC Paris, com Maurício Ruffy e Caio Borralho, dois dos maiores expoentes da academia, os 'Nerds' amargaram duas derrotas para lutadores da casa. E nem mesmo quem estava do lado fora escapou.

Mesmo sem entrar em ação, Jean Silva sofreu com as derrotas dos colegas de time, em especial o tropeço de Maurício Ruffy diante de Benoit Saint Denis. Em um vídeo publicado pelo próprio peso-pena (66 kg) em seu canal do 'Youtube', é possível ver seu desespero ao acompanhar os momentos finais que decretaram o revés sofrido pelo parceiro de treinos no 'co-main event' do UFC Paris (veja abaixo ou clique aqui).

Nas imagens, Jean aparece sem camisa, acompanhado da esposa e demais membros da sua equipe. Preocupado com o companheiro de equipe, que estava sofrendo um ataque no solo por parte de 'BSD', o peso-pena levanta do sofá e coloca as mãos na cabeça. Ao perceber que Ruffy havia batido em desistência e, consequentemente, sofrido sua primeira derrota no UFC, Silva solta um grito e acerta um soco na parede.

Chance de virar o jogo

No próximo sábado (13), Jean Silva pode transformar a frustração com a derrota dos companheiro de equipe na 'Fighting Nerds' em alegria. Para isso, basta o 'Lord' - como é conhecido - vencer Diego Lopes na luta principal do Noche UFC, em San Antonio (EUA), e se posicionar mais perto de uma disputa pelo cinturão peso-pena da liga.

