Itália vira sobre Israel e assume a vice-liderança do grupo nas Eliminatórias
Em um jogo repleto de reviravoltas, a Itália ganhou de Israel por 5 a 4 nesta segunda-feira, na Hungria. Assim, subiu na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
Com nove pontos, três a menos que a Noruega, a Itália aparece no segundo lugar do Grupo I. Israel também tem nove pontos, mas leva desvantagem nos critérios de desempate.
A equipe italiana volta a campo no dia 11 de outubro, quando visita a Estônia, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, Israel recebe a Noruega, às 13h.
O jogo
Aos 16 minutos, Israel saiu na frente. Locatelli tentou cortar um cruzamento, mas marcou contra. A Itália buscou o empate aos 40 minutos. Barella lançou, Retegui dominou e ajeitou para Moise Kean completar.
Aos 7 minutos do segundo tempo, Israel voltou à frente. Manor Solomon invadiu a área e cruzou para Dor Peretz finalizar com categoria A resposta italiana veio rápido. Dois minutos depois, Retegui deu assistência para Kean empatar o duelo em 2 a 2.
A virada saiu aos 13 minutos, quando Matteo Politano recebeu de Retegui e bateu firme. Aos 36 minutos, Giacomo Raspadori, que havia entrado no lugar de Kean, ampliou a vantagem para 4 a 2.
Aos 42 minutos, o zagueiro italiano Alessandro Bastoni marcou contra após chute cruzado do israelense Roy Revivo. Dois minutos depois, aos 44, Israel chegou ao empate com Dor Peretz, após ajeitada de cabeça de Jehezkel.
Já nos acréscimos, aos 46 minutos, a Itália marcou o gol da vitória. De fora da área, Sandro Tonali bateu fraco para garantir o triunfo por 5 a 4.
Veja outros resultados desta segunda pelas Eliminatórias:
Kosovo 2 x 0 Suécia
Suíça 3 x 0 Eslovênia
Belarus 0 x 2 Escócia
Gibraltar 0 x 1 Ilhas Faroe
Grécia 0 x 3 Dinamarca
Croácia 4 x 0 Montenegro