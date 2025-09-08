Itália bate Israel em jogaço de 9 gols e embola briga por vaga na Copa 2026

A Itália superou dois gols contra, venceu Israel de virada por 5 a 4 com gol dramático no fim e embolou de vez a tabela do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2026. O duelo teve mando israelense, mas foi disputado na Hungria diante dos conflitos no Oriente Médio.

A equipe de Gennaro Gattuso vencia por 4 a 2 até os 40 minutos da etapa final, mas sofreu o empate em um intervalo de três minutos.

Tonali, no entanto, apareceu e foi o herói italiano. O meio-campista acertou um chute de fora da área e decretou a vitória de sua seleção, que assumiu a vice-liderança da chave.

A Noruega está no topo da tabela e tem, por enquanto, a vaga garantida no Mundial a quatro rodadas do fim. A Itália, no momento, está indo para a repescagem — Israel tem os mesmos 9 pontos dos tetracampeões mundiais, mas um jogo a mais.

Como ficou o Grupo I?

1 - Noruega: 12 pontos (4 jogos)*

2 - Itália: 9 pontos (4 jogos)**

3 - Israel: 9 pontos (5 jogos)

4 - Estônia: 3 pontos (5 jogos)

5 - Moldávia: 0 ponto (4 jogos)

* na zona de classificação

** na zona de repescagem

Como foi o jogo

Israel começou a partida no modo ataque e, depois de pedir pênalti e ter um gol anulado, acabou premiado: aos 15 minutos, Biton recebeu passe a poucos passos da linha de fundo e cruzou rasteiro antes de Locatelli, na tentativa de afastar para escanteio, marcar contra: 1 a 0.

O gol fez a Itália reagir e conseguir o empate depois de muita insistência — logo após Locatelli quase se redimir ao acertar o travessão, Kean recebeu de Retegui, limpou a marcação com apenas um toque na bola e finalizou com capricho para cravar o 1 a 1 antes do intervalo.

O 2º tempo começou com o mesmo panorama do começo do duelo, e Israel voltou a balançar as redes. Solomon fez fila pela ponta esquerda e tocou para o meio da área buscando Dor Peretz, que finalizou de primeira e não deu qualquer chance de defesa a Donnarumma: 2 a 1.

Kean, no entanto, estava inspirado e voltou a empatar a partida dois minutos depois. O atacante italiano aproveitou lambança da zaga rival após lançamento da defesa e, de primeira, surpreendeu Daniel Peretz com uma bomba de perna direita: 2 a 2.

Os visitantes viraram a partida a partir de um lateral cobrado por Di Lorenzo. Retegui recebeu do companheiro e fez o pivô para Politano, que mostrou raciocínio rápido para chutar de primeira e deixar o goleiro rival estático: 3 a 2.

A vitória italiana foi sacramentada aos 35 minutos com um gol coletivo. A equipe de Gennaro Gattuso segurou as investidas israelenses e, em contra-ataque, cravou o 4 a 2 com um lance que passou por Tonali e Frattesi antes de acabar com Raspadori deslocando o goleiro.

Os minutos finais foram frenéticos e contaram com três gols: dois de Israel, que voltou a "fazer uso" de um gol contra e empatou com Dor Peretz de maneira dramática, e um da Itália, que garantiu a vitória com um chute de Tonali na base da pressão.