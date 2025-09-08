Imavov registra ganho de apenas 4 kg entre pesagem e luta contra Borralho no UFC Paris

Um dos temas que mais despertam a curiosidade dos fãs no meio do MMA é o peso dos atletas - seja o quanto pesam em off (fora de competição), quantos quilos perdem nos cortes de peso ou o quanto conseguem recuperar entre a pesagem e a luta. Principal protagonista do UFC Paris, disputado no último sábado (6), Nassourdine Imavov contribuiu para o interesse do público.

Em uma publicação feita no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Imavov divulgou um vídeo no qual aparece se pesando no dia de sua participação na luta principal do UFC Paris, no qual superou o brasileiro Caio Borralho, por pontos. Na filmagem é possível ver que o russo naturalizado francês marcou 87,9 kg na balança - apenas quatro quilos a mais do que havia registrado na véspera, durante a pesagem oficial do evento.

"Peso na noite da luta. Peso-médio", escreveu Imavov na legenda da publicação (veja abaixo ou clique aqui).

A recuperação de peso do atleta da divisão dos médios (84 kg) entre a pesagem e a luta pode ser considerada baixa, especialmente se comparada ao que outros atletas costumam repor após a desidratação. Muitos deles, inclusive, chegam a pesar mais de 10 kg acima do limite de peso das suas respectivas categorias na hora de subirem no octógono mais famoso do mundo para competir.

Vitória importante

A baixa quantidade de quilos recuperados não fez falta para Nassourdine Imavov no UFC Paris, no último sábado, muito pelo contrário. Rápido e preciso nos movimentos, o russo naturalizado francês não deu chances para Caio Borralho e conquistou uma importante vitória, na decisão unânime dos juízes, que pode levá-lo a uma disputa pelo cinturão peso-médio em seu próximo compromisso pela organização.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PANORAMA (@panoramaofficiel)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok