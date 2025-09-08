Topo

Esporte

Igor Bolt denuncia torcedor do Brusque por racismo após vitória do Náutico pela Série C

08/09/2025 08h57

O jogo entre Brusque e Náutico, pela primeira rodada da segunda fase da Série C, foi marcado por um caso de racismo por parte de um torcedor da equipe catarinense. Neste domingo, o Timbu venceu o adversário por 1 a 0, no Estádio Augusto Bauer, com gol de Patrick Allan.

Após o final da partida, o atacante Igor Bolt, do Náutico, relatou que um torcedor do Brusque havia o chamado de "macaco".

O Náutico prestou solidariedade e informou que Bolt registrou boletim de ocorrência. A equipe pernambucana ainda enfatizou que o "agressor foi identificado e entregue às autoridades".

Após o pronunciamento do Náutico, feito às 21h40 (de Brasília) deste domingo, Igor Bolt usou suas redes sociais para se manifestar.

(Foto: Reprodução)

"Isso não faz parte do espetáculo, mas seguimos firme família. Orgulho de ser 'negão', nada vai me abalar", disse o atacante em post no Instagram.

Apesar da repercussão do caso, o Brusque ainda não se pronunciou.

Não é a primeira vez

Em fevereiro deste ano, Brusque e Criciúma empataram por 1 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. O jogo também foi marcado por um caso de racismo.

No duelo disputado no Estádio Augusto Bauer, o goleiro Caíque, do Criciúma, acusou um torcedor de chamá-lo de "macaco", como no caso de Igor Bolt. Naquela ocasião, o agressor também foi identificado e levado à delegacia, segundo informações do NSC Esporte.

O Brusque publicou uma nota após a partida, repudiando o caso de racismo e colaborando com as investigações.

Leia a nota do Náutico na íntegra

O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.

O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Alcaraz tem conquista dupla com troféu do Aberto dos EUA e posto de número 1 do mundo

Igor Bolt denuncia torcedor do Brusque por racismo após vitória do Náutico pela Série C

Novorizontino tenta acabar com jejum vitórias no fechamento da 25ª rodada da Série B

Torcida acha que Rigoni renderia mais no São Paulo como segundo atacante

Comentarista detona atuação de Maurício Ruffy no UFC Paris: "Talvez não seja tão bom"

Agenda do Palmeiras: Abel Ferreira ganha semana cheia para preparar duelo com o Inter

Corinthians tem semana agitada com 'decisão' pela Copa do Brasil e jogo no Rio

MVP, Vitória Marcelino valoriza equilíbrio da LBF e comenta momento da Seleção

Regra de estrangeiros no Brasileirão pode limitar opções do São Paulo? Entenda

Após derrota, Caio Borralho sugere retorno ao octógono do UFC ainda em 2025

Facundo Torres vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Palmeiras