Igor Bolt denuncia torcedor do Brusque por racismo após vitória do Náutico pela Série C
O jogo entre Brusque e Náutico, pela primeira rodada da segunda fase da Série C, foi marcado por um caso de racismo por parte de um torcedor da equipe catarinense. Neste domingo, o Timbu venceu o adversário por 1 a 0, no Estádio Augusto Bauer, com gol de Patrick Allan.
Após o final da partida, o atacante Igor Bolt, do Náutico, relatou que um torcedor do Brusque havia o chamado de "macaco".
O Náutico prestou solidariedade e informou que Bolt registrou boletim de ocorrência. A equipe pernambucana ainda enfatizou que o "agressor foi identificado e entregue às autoridades".
Após o pronunciamento do Náutico, feito às 21h40 (de Brasília) deste domingo, Igor Bolt usou suas redes sociais para se manifestar.
(Foto: Reprodução)
"Isso não faz parte do espetáculo, mas seguimos firme família. Orgulho de ser 'negão', nada vai me abalar", disse o atacante em post no Instagram.
Apesar da repercussão do caso, o Brusque ainda não se pronunciou.
Não é a primeira vez
Em fevereiro deste ano, Brusque e Criciúma empataram por 1 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. O jogo também foi marcado por um caso de racismo.
No duelo disputado no Estádio Augusto Bauer, o goleiro Caíque, do Criciúma, acusou um torcedor de chamá-lo de "macaco", como no caso de Igor Bolt. Naquela ocasião, o agressor também foi identificado e levado à delegacia, segundo informações do NSC Esporte.
O Brusque publicou uma nota após a partida, repudiando o caso de racismo e colaborando com as investigações.
Leia a nota do Náutico na íntegra
O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.
O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.
O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos.