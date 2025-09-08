Topo

Hungria x Portugal: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

08/09/2025 20h00

As Eliminatórias Europeias seguem nesta terça-feira. Portugal visita a Hungria às 15h45 (de Brasília), em Budapeste, pelo Grupo F da seletiva para a Copa do Mundo.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Sportv.

Como chegam os times?

A seleção portuguesa é líder do Grupo F e vem de vitória sobre a Arménia por 5 a 0, somando três pontos. A Hungria, por sua vez, ocupa o segundo lugar do grupo, com o ponto somado pelo empate contra a Irlanda por 2 a 2.

Histórico de confronto

Em nove partidas com a Hungria, Portugal contabiliza oito vitórias e um empate.

Veja o histórico dos últimos quatro duelos:

22/06/2016: Hungria 3 x 3 Portugal (Euro)

25/03/2017: Hungria 0 x 3 Portugal (Eliminatórias)

03/09/2017: Hungria 0 x 1 Portugal (Eliminatórias)

15/06/2021: Hungria 0 x 3 Portugal (Euro)

Prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Alex Tóth, Szoboszlai e Sallai; Vargas

Técnico: Marco Rossi

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix; Cristiano Ronaldo

Técnico: Roberto Martínez

Próximo jogo Portugal

Portugal x Irlanda |Eliminatórias

Data e horário: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

Local: a definir

Próximo jogo Hungria

Hungria x Armênia | Eliminatórias

Data e horário: 11 de outubro, às 13h00 (de Brasília)

Local: a definir

FICHA TÉCNICA

HUNGRIA X PORTUGAL

Local: Estádio Ferenc Puskás

Data: 09 de setembro de 2025 (Segunda)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Arbitragem: Erik Lambrechts-BEL

