Hungria x Portugal: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
As Eliminatórias Europeias seguem nesta terça-feira. Portugal visita a Hungria às 15h45 (de Brasília), em Budapeste, pelo Grupo F da seletiva para a Copa do Mundo.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Sportv.
Como chegam os times?
A seleção portuguesa é líder do Grupo F e vem de vitória sobre a Arménia por 5 a 0, somando três pontos. A Hungria, por sua vez, ocupa o segundo lugar do grupo, com o ponto somado pelo empate contra a Irlanda por 2 a 2.
Histórico de confronto
Em nove partidas com a Hungria, Portugal contabiliza oito vitórias e um empate.
Veja o histórico dos últimos quatro duelos:
22/06/2016: Hungria 3 x 3 Portugal (Euro)
25/03/2017: Hungria 0 x 3 Portugal (Eliminatórias)
03/09/2017: Hungria 0 x 1 Portugal (Eliminatórias)
15/06/2021: Hungria 0 x 3 Portugal (Euro)
Prováveis escalações
Hungria: Dibusz; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Alex Tóth, Szoboszlai e Sallai; Vargas
Técnico: Marco Rossi
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix; Cristiano Ronaldo
Técnico: Roberto Martínez
Próximo jogo Portugal
Portugal x Irlanda |Eliminatórias
Data e horário: 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local: a definir
Próximo jogo Hungria
Hungria x Armênia | Eliminatórias
Data e horário: 11 de outubro, às 13h00 (de Brasília)
Local: a definir
FICHA TÉCNICA
HUNGRIA X PORTUGAL
Local: Estádio Ferenc Puskás
Data: 09 de setembro de 2025 (Segunda)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Arbitragem: Erik Lambrechts-BEL