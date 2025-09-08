Homem que dirigia carro de corrida similar a 'Ferrari' na República Checa é preso após 6 anos

Após quase seis anos de buscas, a polícia da República Checa prendeu, no último domingo, o homem responsável por pilotar um carro de corrida com aparência de Ferrari de Fórmula 1 pelas rodovias do país desde 2019.

O suspeito, de 51 anos, foi seguido pela policia após denúncias de motoristas e acabou detido em sua casa, na vila de Buk, a cerca de 60 km de Praga. Ele havia sido visto acelerando pela rodovia D4, que liga a capital ao sudoeste do país, e chegou a parar em um posto de gasolina.

Registrado em diversos vídeos desde 2019, o veículo chamava atenção pela pintura vermelho Ferrari e pelo fato de ser conduzido por um piloto sempre de macacão e capacete. A identidade do motorista nunca havia sido confirmada justamente porque o equipamento ocultava seu rosto. Os anos de mistério fizeram com que o homem fosse apelidado de "motorista da Ferrari Fantasma".

O carro não é um F-1 original, mas sim um Dallara GP2/08 - modelo italiano destinado à extinta GP2 Series, antecessora da atual Fórmula 2. Ele não possui itens obrigatórios de segurança, como placas, faróis e setas, tornando sua circulação em vias públicas ilegal.

De acordo com o New York Post, durante a prisão o homem resistiu à abordagem, alegando que os policiais invadiram sua propriedade, mas acabou sendo levado à delegacia ainda trajando o macacão de piloto.

Em publicação no X, a polícia informou que o suspeito foi identificado, mas se recusou a prestar declarações. As autoridades ainda acrescentaram que darão continuidade a um processo administrativo e que o motorista poderá receber multa de "vários milhares" de coroas checas, além de ter a habilitação suspensa.