Haaland sofre acidente em ônibus que transportava elenco da Noruega e leva três pontos na boca

O atacante Haaland passou por uma situação inusitada na fase de preparação da seleção norueguesa neste período de Data Fifa. O artilheiro precisou levar três pontos na boca por causa de um sangramento após ser atingido no rosto pela porta do ônibus que transportava os jogadores para os treinos.

De acordo com informações do jornal inglês The Sun, o incidente aconteceu enquanto o artilheiro do Manchester City se preparava para o confronto desta terça-feira, contra a Moldávia, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa.

O imprevisto aconteceu quando a delegação chegava ao hotel em que está hospedada, em Oslo. Segundo a publicação, ele estava na calçada perto do porta-malas do veículo aguardando a liberação da bagagem quando foi atingido em cheio no momento em que a porta se abriu.

O impacto fez o jogador gritar de dor. Olá Sand, médico da equipe, rapidamente entrou em ação. Juntamente com o consultor de segurança Geir Ellefsen, ele acompanhou o astro da seleção da Noruega ao hospital para que a sutura fosse feita e o atleta medicado. A Federação Norueguesa informou que o camisa 9 não preocupa para o duelo desta terça-feira.

Haaland tratou o incidente com bom humor em postagem nas redes sociais. "Acabei de bater na porta do ônibus. Três pontos", brincou o jogador ao se referir ao episódio inusitado.

Os noruegueses recebem a Moldávia nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Ullevaal, em Oslo. Com 100% de aproveitamento em quatro partidas disputadas, a Noruega ocupa a liderança isolada do Grupo I com 12 pontos.