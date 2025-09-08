Topo

França x Islândia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

08/09/2025 20h00

A França encara a Islândia nesta terça-feira, pelo Grupo D das Eliminatórias Europeias. A partida será iniciada às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Sportv 2.

Como chegam os times?

A França vem de um triunfo por 2 a 0 contra a Ucrânia e ocupa o segundo lugar do Grupo D, com três pontos. Ousmane Dembélé sofreu lesão muscular e Mbappé chegou aos 51 gols pela seleção, dividindo a vice-artilharia histórica com Thierry Henry. Já a Islândia venceu o Azerbaijão por 5 a 0 e lidera a chave.

Posições na tabela

França - 3 pontos em 1 jogo - 2º lugar do grupo D

Islândia - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar do grupo D

Histórico do confronto

Foram disputados 15 jogos entre as duas equipes, com 11 triunfos para a França e quatro empates.

Veja o histórico dos últimos cinco duelos:

27/05/2012: França 3 x 2 Islândia (Amistoso)

03/07/2016: França 5 x 2 Islândia (Euro)

11/10/2018: França 2 x 2 Islândia (Amistoso)

25/03/2019: França 4 x 0 Islândia (Qual. Euro)

11/10/2019: França 1 x 0 Islândia (Qual. Euro)

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Digne; Koné, Tchouaméni e Olise; Barcola, Thuram e Mbappé

Técnico: Didier Deschamps

Islândia: Olafsson; Palsson, Ingason e Gretarsson; Thorsteinsson, Thordarson, Johannesson e Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen e Gudmundsson

Técnico: Arnar Gunnlaugsson

Próximo jogo França

França x Azerbaijão | Eliminatórias

Data e horário: 10 de outubro, às 15h45

Local: a definir

Próximo jogo Islândia

Islândia x Ucrânia | Eliminatórias

Data e horário: 10 de outubro, às 15h45

Local: a definir

FICHA TÉCNICA

FRANÇA X ISLÂNDIA

Local: Parc des Princes

Data: 09 de setembro de 2025 (Segunda)

Horário: 15h45 (de Brasília)

