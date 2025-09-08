França x Islândia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
A França encara a Islândia nesta terça-feira, pelo Grupo D das Eliminatórias Europeias. A partida será iniciada às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Sportv 2.
Como chegam os times?
A França vem de um triunfo por 2 a 0 contra a Ucrânia e ocupa o segundo lugar do Grupo D, com três pontos. Ousmane Dembélé sofreu lesão muscular e Mbappé chegou aos 51 gols pela seleção, dividindo a vice-artilharia histórica com Thierry Henry. Já a Islândia venceu o Azerbaijão por 5 a 0 e lidera a chave.
Posições na tabela
França - 3 pontos em 1 jogo - 2º lugar do grupo D
Islândia - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar do grupo D
Histórico do confronto
Foram disputados 15 jogos entre as duas equipes, com 11 triunfos para a França e quatro empates.
Veja o histórico dos últimos cinco duelos:
27/05/2012: França 3 x 2 Islândia (Amistoso)
03/07/2016: França 5 x 2 Islândia (Euro)
11/10/2018: França 2 x 2 Islândia (Amistoso)
25/03/2019: França 4 x 0 Islândia (Qual. Euro)
11/10/2019: França 1 x 0 Islândia (Qual. Euro)
Prováveis escalações
França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Digne; Koné, Tchouaméni e Olise; Barcola, Thuram e Mbappé
Técnico: Didier Deschamps
Islândia: Olafsson; Palsson, Ingason e Gretarsson; Thorsteinsson, Thordarson, Johannesson e Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen e Gudmundsson
Técnico: Arnar Gunnlaugsson
Próximo jogo França
França x Azerbaijão | Eliminatórias
Data e horário: 10 de outubro, às 15h45
Local: a definir
Próximo jogo Islândia
Islândia x Ucrânia | Eliminatórias
Data e horário: 10 de outubro, às 15h45
Local: a definir
FICHA TÉCNICA
FRANÇA X ISLÂNDIA
Local: Parc des Princes
Data: 09 de setembro de 2025 (Segunda)
Horário: 15h45 (de Brasília)