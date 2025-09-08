Fluminense recebe proposta para criação de SAF e apresentará documento ao CD

O Fluminense deu mais um passo rumo à possível transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na tarde desta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt recebeu oficialmente a proposta de criação da nova estrutura, entregue por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners e da LZ Sports. O encontro também contou com a presença de Alessandro Farkuh, sócio responsável pela área de Fusões e Aquisições do BTG Pactual.

O documento será apresentado ainda nesta noite, em reunião do Conselho Deliberativo, marcada para as 20h (de Brasília) e transmitida ao vivo pela FluTV. O encontro, no entanto, terá caráter apenas informativo, sem votação imediata.

"Recebemos a proposta hoje e levaremos para análise dos sócios e torcedores com a responsabilidade e o respeito que o Fluminense e os tricolores merecem. Vivemos um momento decisivo na história do clube, e nosso único objetivo é garantir o direito dos tricolores de decidirem o que for melhor para o presente e o futuro da instituição", declarou o presidente Mário Bittencourt.

Segundo os proponentes, a prioridade da futura SAF será a competitividade esportiva, colocando o desempenho em campo à frente da busca por retorno financeiro imediato. A promessa é de aportes robustos na aquisição e investimentos contínuos nos primeiros anos de operação.

Alessandro Farkuh, do BTG Pactual, destacou o pioneirismo do modelo: "Depois de mais de três anos de trabalho, temos a convicção de que o Fluminense está inovando e construindo um modelo único de SAF no Brasil", afirmou.

Já Carlos de Barros ressaltou o peso do movimento para o futuro do clube: "Estou extremamente orgulhoso do grupo de tricolores que conseguimos reunir para fazer um aporte financeiro robusto que vai levar o Fluminense a um nível de competitividade adequado à exigência legítima do torcedor", completou.