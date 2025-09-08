Topo

Fluminense confirma renovação com o zagueiro da categoria de base

08/09/2025 18h03

Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a renovação contratual com o zagueiro Davi Schuindt, de 21 anos. Cria da base do clube, o atleta assinou vínculo até dezembro de 2028.

"Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e, graças a Deus, tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurando oferecer o meu melhor nos treinos e  jogos para buscar bons resultados para o Fluminense", disse.

Natural de Cabo Frio, Davi Schuindt chegou ao Fluminense em 2013. O zagueiro foi campeão brasileiro sub-17 e carioca sub-20 em 2020 e 2022, respectivamente.

Nesta temporada, Davi fez sua estreia no profissional e já soma quatro partidas pelo Fluminense. Foram dois jogos no Campeonato Carioca e outros dois pelo Brasileirão, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

