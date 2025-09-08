Fluminense confirma renovação com o zagueiro da categoria de base

Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a renovação contratual com o zagueiro Davi Schuindt, de 21 anos. Cria da base do clube, o atleta assinou vínculo até dezembro de 2028.

"Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e, graças a Deus, tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurando oferecer o meu melhor nos treinos e jogos para buscar bons resultados para o Fluminense", disse.

RENOVADO! O #MlkDeXerém Davi Schuindt é do Tricolor até o fim de 2028! Pra cima, Guerreiro! ?? Saiba mais >> https://t.co/KgCVsEfjud pic.twitter.com/j2z460bfAn ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 8, 2025

Natural de Cabo Frio, Davi Schuindt chegou ao Fluminense em 2013. O zagueiro foi campeão brasileiro sub-17 e carioca sub-20 em 2020 e 2022, respectivamente.

Nesta temporada, Davi fez sua estreia no profissional e já soma quatro partidas pelo Fluminense. Foram dois jogos no Campeonato Carioca e outros dois pelo Brasileirão, com uma vitória, dois empates e uma derrota.