Fluminense confirma renovação com o zagueiro da categoria de base
Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a renovação contratual com o zagueiro Davi Schuindt, de 21 anos. Cria da base do clube, o atleta assinou vínculo até dezembro de 2028.
"Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e, graças a Deus, tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurando oferecer o meu melhor nos treinos e jogos para buscar bons resultados para o Fluminense", disse.
Nesta temporada, Davi fez sua estreia no profissional e já soma quatro partidas pelo Fluminense. Foram dois jogos no Campeonato Carioca e outros dois pelo Brasileirão, com uma vitória, dois empates e uma derrota.