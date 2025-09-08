Filho de Fernandão tem estreia discreta e Vila Nova empata com o Athletic na Série B

O Vila Nova não conseguiu se reencontrar com a vitória e somou o terceiro tropeço consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Athletic, nesta segunda-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 25ª rodada. A noite marcou a estreia de Enzo, filho do ex-jogador Fernandão, ídolo do Internacional, que entrou no segundo tempo e viveu um momento especial ao vestir a camisa colorada.

O jovem volante recebeu oportunidade nos minutos finais, em uma partida que exigia equilíbrio e concentração por parte do time goiano. Apesar de todo o peso da relação com o pai, Enzo teve participação discreta, como esperado para um jogador que ainda busca adaptação ao cenário profissional. A presença dele, no entanto, carrega um simbolismo forte: enquanto Fernandão construiu história no Inter e no Goiás, o avô, Célio Bizzotto, foi presidente do Vila Nova, reforçando a ligação da família com o clube.

O resultado deixa o Vila Nova em décimo lugar, com 35 pontos, cada vez mais distante do G-4, que tem a Chapecoense em quarto com 41. Do outro lado, o Athletic soma 29 e segue em alerta, três acima da zona de rebaixamento.

Em campo, o Vila Nova começou impondo ritmo e quase abriu o placar logo aos três minutos, em finalização cruzada de Guilherme Parede que passou rente à trave. A pressão inicial teve sequência com Júnior Todinho, que levou perigo dentro da área em chute rasteiro. A postura agressiva dava sinais de controle, mas o cenário mudou quando o Athletic ajustou a marcação e passou a ocupar o campo ofensivo.

Mesmo no momento de maior equilíbrio, o Vila Nova encontrou espaço para abrir o marcador aos 28 minutos. Dodô iniciou a jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Júnior Todinho, que pegou de primeira e acertou o ângulo de Adriel, em um gol de rara precisão. A vantagem, no entanto, não trouxe tranquilidade. O Athletic reagiu com investidas pelas laterais, principalmente com Max, mas pecou no último passe e não conseguiu transformar a presença ofensiva em oportunidades claras antes do intervalo.

A etapa complementar trouxe uma dinâmica distinta. O Athletic voltou mais organizado e aumentou a pressão, embora sem criar grandes chances nos primeiros minutos. O prêmio veio aos 19, quando Torrão encontrou espaço pela direita e cruzou para Ronaldo. O atacante ganhou da marcação de Pagnussat e finalizou firme para empatar. O lance gerou análise do VAR por possível irregularidade, mas o gol foi confirmado.

A igualdade aumentou a tensão, mas não transformou o jogo em um duelo aberto. O Vila Nova tentou retomar a posse e encontrar alternativas ofensivas, porém faltou intensidade no terço final. A equipe sentiu fisicamente, algo evidenciado pela lesão de Miticov, que deixou o gramado com fortes dores no joelho e não pôde ser substituído, obrigando o time goiano a jogar os últimos minutos com um a menos.

Com vantagem numérica, o Athletic apostou em cruzamentos e presença na área, buscando o gol da virada. A estratégia, contudo, esbarrou na limitação técnica e na resistência defensiva do Vila Nova, que se fechou para garantir pelo menos um ponto.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 ATHLETIC

VILA NOVA - Maurício Lozlinski; Elias, Weverton, Tiago e Higor; Nathan Melo (Miticov), Igor Henrique (Enzo) e Dodô; Guilherme Parede (Vinícius Paiva), Junior Todinho (André Luis) e Bruno Mendes (Gabriel Poveda). Técnico: Paulo Turra.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé (Welinton Torrão), Sidimar (Jhonatan), Alex (Jhonatan) e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, João Miguel (Luiz Filipe), Sandro e David Braga; Max (Wesley Gasolina) e Ronaldo (Neto Costa). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - Junior Todinho, aos 28 minutos do primeiro tempo; Ronaldo, aos 19 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Elias (Vila Nova); David Braga, Luiz Filipe, Sandry e Welinton Torrão (Athletic).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).