Fighting Nerds emite comunicado após derrotas de Borralho e Ruffy: "Somos humanos"

Eleita a 'Academia do Ano' em 2024 na cerimônia do 'Oscar do MMA', a Fighting Nerds se projetou como uma marca influente mundo afora. Mas no último sábado (6), o time sediado em São Paulo sofreu um forte abalo ao ver dois de seus principais expoentes perderem na mesma noite: Caio Borralho e Maurício Ruffy. A noite amarga vivenciada no UFC Paris fez com que a equipe se pronunciasse com um comunicado oficial através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Na luta principal, Borralho foi dominado e superado por pontos por Nassourdine Imavov. Já no 'co-main event' da noite, Ruffy acabou finalizado por Benoit St-Denis no segundo round. Anteriormente, a dupla brazuca estava invicta dentro do UFC. Com um baque em dose dupla, o pronunciamento da 'Fighting Nerds' ressaltou que seus atletas "são humanos", passíveis a passarem por derrotas quando testados no mais alto nível de competição. Apesar dos resultados negativos, a equipe reforçou seu compromisso em, eventualmente, formar campeões do Ultimate.

"Ontem perdemos duas lutas justas. Só podemos culpar nossos erros por isso. Estamos chegando no mais alto nível do esporte, onde qualquer falha é cobrada. Que essas derrotas nos ajudem a botar os pés no chão e nos façam voltar à nossa caminhada até o topo. Em 3 anos no UFC, fizemos coisas no esporte que mexeram com o imaginário dos fãs. Fizemos acreditar que éramos super heróis. Mas somos humanos. Erramos e aprendemos com nossos erros, nisso somos os melhores do mundo. Chegou a hora de mostrar isso mais uma vez. Vamos trabalhar sempre para dar orgulho aos nossos fãs e ao Brasil. Faremos nossos campeões", informa o comunicado oficial da equipe.

Jean e o peso da invencibilidade

Com os reveses de Borralho e Ruffy no UFC Paris, apenas um integrante do 'quarteto de ouro' segue invicto na organização: Jean Silva. E, no próximo sábado, o peso-pena (66 kg) terá um verdadeiro 'teste de fogo'. Afinal de contas, 'Lord' fará a luta principal do 'Noche UFC' contra Diego Lopes. Em um duelo repleto de rivalidade e crucial para suas pretensões de título, o atleta da 'Fighting Nerds' também carregará o peso de não ampliar os resultados negativos de sua equipe.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por The Fighting Nerds (@fightingnerds)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok